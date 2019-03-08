Son Dakika Haberleri: Suriyeli Tutsak Kadınlar İçin Bir Araya Geldiler

Suriyeli Tutsak Kadınlar İçin Bir Araya Geldiler

1 saat önce

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te Vicdan Hareketi üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Suriye'deki hapishanelerde tutularak çeşitli işkencelere maruz bırakılan kadınların serbest bırakılması amacıyla basın açıklaması yaptı.

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te Vicdan Hareketi üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Suriye'deki hapishanelerde tutularak çeşitli işkencelere maruz bırakılan kadınların serbest bırakılması amacıyla basın açıklaması yaptı.

Kilis

Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 150 kişilik grup, "Suriye'de kadınlara ve çocuklara dokunmayın" çağrısı yaptı.

Türk ve Suriye bayrakları ile Türkçe, Arapça ve İngilizce "Kadınlar özgür oluncaya kadar buradayız" yazılı dövizler taşıyan gruptakiler, tekbir getirip, ardından "Katil Esed" ve "Zalim Esed Suriye'den defol" şeklinde sloganlar attı.

Grup adına konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Kilis Kadın Kolları Başkanı Esma Şen, yeryüzünün dört bir yanındaki insanlık ailesinin her bir ferdini merhamete çağırdıklarını söyledi.

Sadece ve sadece adaletten ve mazlumdan yana tavır aldıklarını ifade eden Şen, "Suriye'de rejim güçlerince hapishanelerde tutulan cesur ve onurlu kadınlara sesleniyoruz, sesimizin size ulaştığını biliyoruz. Buradayız ve özgürlüğünüz için bütün gücümüzle kadın erkek hep beraber çalışıyoruz. Pes etmeyeceğiz. Sizden asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:56 Kaynak: AA

Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Suriye, Güncel
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