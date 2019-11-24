Son Dakika Haberleri: Suriyeli yetimlere oyuncak sürprizi
Son Dakika Güncel Suriyeli yetimlere oyuncak sürprizi - Son Dakika

Suriyeli yetimlere oyuncak sürprizi

6 saat önce

AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları, "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla Suriyeli yetim çocuklara sürpriz yaparak, Afrin ve Azez'de bir tır oyuncak dağıttı.

Suriyeli yetimlere oyuncak sürprizi, System.String[]

AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları, "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla Suriyeli yetim çocuklara sürpriz yaparak, Afrin ve Azez'de bir tır oyuncak dağıttı.

AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, yaptığı açıklamada, il yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla topladıkları yardımları, Kızılay ile Afrin ve Azez'e ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Dünya Çocuk Hakları Günü" vesilesiyle Suriyeli yetim çocuklara yardım eli uzatarak, onlara bir tır dolusu oyuncak dağıttıklarını belirten Kahraman, Öğretmenler Günü dolayısıyla bölgedeki öğretmenleri de unutmadıklarını kaydetti.

Kahraman, Karamürsel ilçesinde bulunan "Sevgi Evi"ndeki çocukların yazdıkları mektupları, Suriyeli yetim çocuklara da ulaştırdıklarını vurgulayarak, "Şu anda Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde öğretmenlik yapan Hasan Tandoğan öğretmenin mektubunu Afrin'deki ilkokul öğretmeni ve müdürü Yunus Şihnahsen'e ve öğrencilerine teslim ettik. Bir nebzede olsa onlara yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalıştık. Ne mutlu ki Allah bize o yetim çocuklarının yüzlerini güldürmeyi nasip etti." ifadesini kullandı.

Daha sonra Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri, Kızılay aracılığıyla bölgede bir tır un ve bir tır oyuncak dağıtımı yaptı.

Bu arada Afrin'deki okul ziyaretinde öğrenciler, açılan Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin etrafında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samsunspor maçında kimsesiz çocuklara oyuncak sürprizi!
İmamoğlu'ndan Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili ilk açıklama: Benim ilgim dışındadır AK Parti'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasına sert yanıt: CHP'nin kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye destek: Kumpas kuruldu, sonuna kadar yanındayım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 18:23:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeli yetimlere oyuncak sürprizi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]