Suriyeliler depremzedeler için seferber oldu - Son Dakika

Depremde evleri zarar gören Salgut ailesinin Suriyeli ailenin evinde misafir edilmesi

İki ailenin sohbet etmesi, çay içmesi

Suriyeli Tevfik Kaddur ile röportaj

Eyüp Salgut ile röportaj

Nergiz Salgut ile röportaj

Suriyeli gençlerin yardım faaliyetleri

Suriyeli Gays Bitar ile röportaj

Muhemet Almardood ile röportaj Suriyeliler depremzedeler için seferber oldu

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bazı Suriyeliler depremzede aileleri evinde misafir ederken, bazı gençler de yardım kuruluşlarının çalışmalarına gönüllü katılıyor

Suriyeli ailenin evinde konuk ettiği 72 yaşındaki Eyüp Salgut:

"Allah devletten ve bizi ağırlayan Suriyeli komşumuzdan razı olsun"

Depremzedelere yemek dağıtan Suriyeli üniversite öğrencisi Gays Bitar:

"Savaştan dolayı buraya sığındım. O zaman Türkler bize kapılarını açtı. Biz de vefa borcunu ödemek için yardım ediyoruz"

ELAZIĞ (AA - SUAT ÖZTÜRK/MEHMET SIDDIK KAYA - Elazığ'da yaşamını sürdüren Suriyeliler, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde mağduriyet yaşayan vatandaşlara destek vermek için adeta seferber oldu.

24 Ocak'ta meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı depremde yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Devletin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını sürdürdüğü deprem bölgesinde yardım faaliyetlerine Suriyeliler de katkı sunuyor.

Sürsürü Mahallesi'ndeki enkazı elleri kan içinde kalmasına rağmen kazımaya devam edip, yaralı Aydın ailesine ulaşan Mahmud el Osman gönüllerde taht kurarken, kimi Suriyeliler de depremzede aileleri evinde misafir ediyor.

Suriyeli bazı gençler ise yardım kuruluşlarının çalışmalarına gönüllü katılarak çadır kuruyor, yemek dağıtıyor.

Suriyeli aile evini depremzede komşusuna açtı

Eşi ve iki çocuğuyla 6 yıl önce Türkiye'ye sığınan Suriyeli Tevfik Kaddur (57), depremzede komşuları, akciğer hastası 72 yaşındaki Eyüp ve 65 yaşındaki eşi Nergiz Salgut'u evinde misafir ediyor.

Kaddur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'den kaçarak geldikleri Türkiye'de büyük destek gördüklerini söyledi.

Türklerin kendilerine çok yardımcı olduğunu anlatan Kaddur, "Bizlere ev ayarladılar, kapılarını açtılar. Biz de depremde onlara yardımcı olmak istedik." diye konuştu.

Türkiye'de bir aile olduklarını vurgulayan Kaddur, "Birbirimize sevgi gösterdik. Türkler nasıl bize yardımcı olduysa biz de kardeşlerimize destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

"İki günde aile gibi olduk"

Depremzede Eyüp Salgut ise ağır hasarlı evlerine giremediklerini belirtti.

Yaşlı ve hasta olduklarından dışarıda da kalamadıkları için Suriyeli ailenin kendilerini evlerine aldığını dile getiren Salgut, iki çocuğunun da çadırda kaldığını anlattı.

Salgut, "Bizi yedirdiler, içirdiler. Allah işlerini rast getirsin. Afetten kurtulduk. Allah devletten ve bizi ağırlayan Suriyeli komşumuzdan razı olsun." ifadesini kullandı.

Nergiz Salgut ise depremde tüm eşyalarının da hasar gördüğünü söyledi.

Depremin ardından Suriyeli komşularının kendilerine kapılarını açtığını belirten Salgut, "Burada 2 günde aile gibi olduk. Yeme, içme, barınma, bütün ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Bize kendi kardeşleri, anneleri, babaları gibi bakıyorlar." dedi.

Salgut, "Allah Cumhurbaşkanımızı ve iyi insanları başımızdan eksik etmesin." şeklinde konuştu.

Suriyeli gençler depremzedelere yemek dağıtıyor

Elazığ Fırat Üniversitesinde okuyan Suriyeli Gays Bitar (19) da AFAD'ın yardım faaliyetlerine gönüllü katılıyor.

Bitar, 5 yıl önce Türkiye'ye geldiğini kaydederek, "Savaştan dolayı buraya sığındım. O zaman Türkler bize kapılarını açtı. Biz de vefa borcunu ödemek için yardım ediyoruz." dedi.

Bu süreçte depremzedelere elinden gelen yardımı sunacağını ifade eden Bitar, çadır kurduklarını, yemek yardımı yaptıklarını anlattı.

Türkiye'ye 5 yıl önce gelen Muhemet Almardood ise depremde mağduriyet yaşayanların yardımına koştuklarını söyledi.

Kendilerine ne görev verilirse yerine getirdiklerini belirten Almardood, "Müslümanız, arkadaşız. Birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Türkler bize nasıl sahip çıkıyorsa biz de aynısını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.