Suruç eski belediye başkanı Çevik, tahliye edildi - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Suruç eski Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, tahliye edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında 15 Kasım'da gözaltına alınan Suruç eski belediye başkanı Hatice Çevik, 20 Kasım'da çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklandı. Şanlıurfa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması devam eden Çevik bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Çevik'in tutuksuz yargılanmasını karar verdi.

Kararın ardından Çevik, tahliye edildi.