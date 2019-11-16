Son Dakika Haberleri: Suruç Kaymakamı, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi
Son Dakika Güncel Suruç Kaymakamı, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi - Son Dakika

Suruç Kaymakamı, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik'in, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından yerine, İçişleri Bakanlığı tarafından İlçe Kaymakamı Kenan Aktaş, görevlendirildi.

Suruç Kaymakamı, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik'in, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından yerine, İçişleri Bakanlığı tarafından İlçe Kaymakamı Kenan Aktaş, görevlendirildi.

Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütün üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamalarıyla dün gözaltına alındı. Ardından İçişleri Bakanlığı tarafından da görevinden uzaklaştırıldı. Sorgulaması devam eden Çevik'in yerine, bugün Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Hatice Çevik'in savcılık soruşturması kapsamında gözaltına alındığı hatırlatıldı. HDP'li Çevik hakkında adli sürecin devam ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Şanlıurfa ili Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığı'nın 15.11.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş Suruç Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."


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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:02 Kaynak: DHA
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