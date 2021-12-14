Son dakika haberleri | Suruç'ta 3 kişinin öldüğü 9 yıllık kan davası barışla son buldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Suruç'ta 3 kişinin öldüğü 9 yıllık kan davası barışla son buldu

14.12.2021 16:00
Son dakika haberleri | Suruç'ta 3 kişinin öldüğü 9 yıllık kan davası barışla son buldu

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 9 yıl önce iki aile arasında başlayan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kan davası, barışla son buldu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 9 yıl önce iki aile arasında başlayan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kan davası, barışla son buldu.

İlk olay, 2012 yılında Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 30'uncu kilometresinde yaşandı. Aytekin ve Ali Dirik kardeşler, 63 YZ 108 plakalı park halindeki otomobilin içerisinde kafalarından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olayı aydınlatmak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, Osman Atmaca isimli şahsı, Dirik kardeşlerin cinayet zanlısı olarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaydan 2 yıl sonra Dirik ve Atmaca ailelerinin fertleri Şanlıurfa merkezdeki Balıklıgöl Devlet Hastanesinde karşılaştı. İki aile arasında çıkan kavgada bu defa Aytekin ve Ali Dirik'in babası Şehis Dirik hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

KAN DAVASI 9 YIL SONRA SON BULDU

Yaklaşık 9 yıldır devam eden kan davası kanaat önderleri ile siyasetçilerin araya girmesiyle son buldu. Suruç merkezdeki bir düğün salonunda düzenlenen barış programına AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız da katıldı. Yıldız, barışın sağlanması için birçok kişinin emek sarf ettiğini belirterek, "Ben de yıllardır bu davanın çözüme kavuşmasını istiyordum. Bugün barışla sonuçlandı. İnşallah bundan sonra bölgemizde bu tür vakalar yaşanmaz. Maalesef bölgemizde zaman aralıklarıyla bu tür durumlarla karşılaşıyoruz. Bundan sonra çözülmesi beklenen kan davaları da inşallah çözülür" dedi.

Bölgenin kanaat önderlerinden Abdurrahman Genç ise yaşanan olayların ciddiyetsizlikten kaynaklandığını belirterek, "İmanın icabı, İslam'ın icabı ciddiyettir. Ciddiyetsiz hareket felakettir. Bu felaketimizin oluşu bizim ciddiyetsizliğimizden oluyor. Cenabı Hak diyor ki 'ben sizi insan yarattım, insanca yaşamayı da emir buyurdum'" ifadelerini kullandı.

Polis ve jandarmanın yoğun güvenlik önlemleri aldığı programda, kan davalı taraflar el sıkışarak barıştı.

(Mehmet Bilgin/İHA)

Son dakika haberleri | Suruç'ta 3 kişinin öldüğü 9 yıllık kan davası barışla son buldu

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Gaziantep, Şanlıurfa, Jandarma, Cinayet, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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