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Suruç'taki AK Parti'lilere saldırı

12 dakika önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik geçen yılki silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi teslim oldu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik geçen yılki silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi teslim oldu.

Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik 15 Haziran 2018'de gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu çıkan olayla ilgili hakkında yakalama kararı bulunan Enver Yıldız, beraberindeki bir grup yakını ile Şanlıurfa Adliyesine geldi.

Yıldız, daha sonra teslim oldu.

Enver Yıldız'ın adliyeye gelişi sırasında polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 15 Haziran 2018'de AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında milletvekilinin ağabeyinin katil zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Fadıl Şenyaşar tutuklanmıştı.

Suruç'taki AK Parti'lilere saldırı

İbrahim Halil Yıldız, Şanlıurfa, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:40 Kaynak: AA
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