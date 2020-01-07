Sürücü sel suları arasında kalan ekmek teknesini terk etmedi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Sürücü sel suları arasında kalan ekmek teknesini terk etmedi - Son Dakika

Sürücü sel suları arasında kalan ekmek teknesini terk etmedi

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan yağışla birlikte tur otobüsü yoldan çıktı.

Sürücü sel suları arasında kalan ekmek teknesini terk etmedi, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan yağışla birlikte tur otobüsü yoldan çıktı. Kendini güçlükle dışarı atan sürücü Levent Sural, otobüsteki evrakları almaya ise traktörle gitti.


Antalya'da iki gündür devam eden sağanak yağış en çok Serik ilçesinde etkili oldu. İlçede metrekareye 214 kilogram yağışın düştüğü duyuruldu. Yağışlar nedeniyle yaklaşık 2 bin dekar arazinin su altında kaldığı öğrenildi. Karadayı Mahallesi'nden Belek Mahallesi'ne 34 NH 0510 tur otobüsüyle turist almaya giden Levent Sural, her gün kullandığı yolu yine kullandı. Yolu görerek ilerleyen Sural, bir anda yükselen su seviyesiyle neye uğradığını şaşırdı. Aracının sürüklenip yoldan çıktığını gören Sural, hemen kontağı kapatıp otobüsü terk etti. Sural, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ve itfaiye yolu trafiğe kapattı. Otobüsü kurtarmaya iki vinç gelse de başarılı olamadı. Saatler geçmesine rağmen otobüsünün sudan çıkartılamadığını gören Sural, büyük korku yaşadı. Sural, kasko işlemlerinin ardından aracını çekecek olan çekiciyi beklemeye devam ederken, sık sık su içindeki otobüsüne bakan Levent Sural, evraklarını almak için ise bir traktörden destek aldı. Traktörle otobüse yaklaşan Sural, buz gibi suya dalıp otobüsten evraklarını aldı.


Traktör sürücüsü çiftçi Ramazan Takavut ise sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında tüm çiftçi kardeşlerini uyarıp, zarar görenlere geçmiş olsun mesajı yayınladı. Öte yandan, azalan yağmurla birlikte otobüsün bulunduğu bölgede su seviyesinin düştüğü görüldü.


Aynı bölgede iki sera ve deponun sel sularından zarar gördüğü belirtildi. Polis ekiplerinin yolda aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor.


"Bir anda oldu"


Olayın şokunu üzerinden atamayan Levent Sural, "Her gün kullandığım yol. Ben ilerlerken asfalt görünüyordu. Ama ilerledikçe seviye hızlandı, aracım sola doğru sürüklendi. Baraj kapağı açılmış gibi bir anda oldu, su şiddetli geldi. Kontağı kapattım araçtan çıkıp, güvenli yere geldim. Misafir falan yoktu içinde araç boştu" dedi. - ANTALYA

Antalya, serik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı
Şiddetli yağışların etkili olduğu Mersin'de ölü sayısı ikiye yükseldi Defalarca bıçakladığı eşini ağır yaralayan şahıs: Bende o beyin yok Leğenden tekne yapıp selin oluşturduğu akıntıda yüzdü

Son Dakika Haberleri
22:55 Annesi tarafından 'temiz hava alması için' balkondaki pusetine konan bebek donarak öldü - Son Dakika Haber
22:48 ABD Savunma Bakanı Esper: "ABD, İran'la başlayan her savaşı bitirmeye hazır" - Son Dakika Haber
22:41 Donald Trump'tan İran'ın tehditlerine yanıt: Her türlü misillemeye hazırız - Son Dakika Haber
22:27 ABD Savunma Bakanı Esper: İran'la savaş başlatmak istemiyoruz - Son Dakika Haber
22:20 Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 7 tutuklama - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 22:59:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sürücü sel suları arasında kalan ekmek teknesini terk etmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]