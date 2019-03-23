Sürüklenen Lastik Bottaki 55 Göçmen Kurtarıldı
59 dakika önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isterken bindikleri lastik botla sürüklenen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Aydın
'ın Kuşadası
ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isterken bindikleri lastik botla sürüklenen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Kuşadası açıklarında bir lastik botun sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, motor arızasından dolayı sürüklendiği belirlenen botta, aralarında çocukların da bulunduğu 52 Suriye
, 2 Filistin
ve 1 Suudi Arabistan
uyruklu 55 kişiyi kurtardı.
Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:04 Kaynak: AA
Değerinin Altında Döviz Almak İsteyince Dolandırıldı
Kendi İşinin Patronu Oldu, Şimdi Avrupa'ya Tül Perde Dikiyor
Kilosu Altınla Yarışan Ürün İçin 40 Metre Yükseklikte Çalışıyorlar
Milli Savunma Bakanlığından DEAŞ Açıklaması: Göğüs Göğüse Mücadele Veren Tek Orduyuz