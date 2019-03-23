Son Dakika Haberleri: Sürüklenen Lastik Bottaki 55 Göçmen Kurtarıldı

Sürüklenen Lastik Bottaki 55 Göçmen Kurtarıldı

59 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isterken bindikleri lastik botla sürüklenen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sürüklenen Lastik Bottaki 55 Göçmen Kurtarıldı, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isterken bindikleri lastik botla sürüklenen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında bir lastik botun sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, motor arızasından dolayı sürüklendiği belirlenen botta, aralarında çocukların da bulunduğu 52 Suriye, 2 Filistin ve 1 Suudi Arabistan uyruklu 55 kişiyi kurtardı.

Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:04 Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Aydın, Kuşadası, Güncel
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