Survivor Sercan Yıldırım ve Nisa Bölükbaşı arasında neler oluyor?

'Survivor'ın 12 Nisan Pazar akşamı yayınlanan 44. bölümünde birleşme partisi heyecanı yaşandı. Survivor'da aylar sonra duş alan, saçlarını yaptıran ve birbirinden şık kıyafetlerini giyen yarışmacılar önce yemekte buluştu, ardından ise Acun Ilıcalı'nın sunduğu şarkı yarışmasında hünerlerini sergiledi.

Ancak partiye aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa damgasını vurdu. Yemek sırasında yan yana oturan Nisa ile Cemal Can, Sercan ile de Aşkım arasında ilginç anlar yaşandı.

ELLERİYLE YEDİRDİLER Aşkım, Sercan'e elleriyle yemek yedirdi. Aynı şekilde Nisa da Cemal Can'a elleriyle pasta yedirdi. Ardından yapılan şarkı yarışmasında da ikili arasında yaşananlar dikkatlerden kaçmadı.

Birleşme partisinde sahneye çıkan Nisa ve Sercan, diğer yarışmacıların aksine birbirlerine düşük puan verdi.İki yarışmacının da birbirlerine sadece 5'er puan vermeleri sosyal medyada da gündem oldu.

'NİSA'YA KIYAMIYORUM' Geçtiğimiz hafta oynanan açık arttırma oyununda Sercan'ın "Nisa'ya kıyamıyorum" sözleri dikkatlerden kaçmamıştı. Açık artırma sırasında Nisa'nın teklif vermesi üzerine Sercan çekilmesinin yanı sıra kendi takım arkadaşlarının açık artırmaya girmesini engellemesi aşk iddialarını kuvvetlendirmişti.

Instagram'dan yaptığı canlı yayında konuyla ilgili konuşan Ilıcalı ise, "Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan'dan Sercan'a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem" demişti.

ACUN ILICALI'DAN AŞK SORUSU Öte yandan birleşme partisinde söylenen şarkıları değerlendirmek için bağlanan Hadise ise Sercan ve Nisa'yı kastederek, "Survivor'da yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu Acun Ilıcalı'ya yöneltti. Ilıcalı, Hadise'nin ısrarcı olmasının ardından verdiği yanıtla Kaan Yıldırım ile aralarında çıkan aşk dedikodularını kast ederek, "Burada aşk doğuyor diyemeyiz. Öyle bir bilgi yok şu anda bizde. Sen bu aşk kokularını çok iyi alıyormuşsun. Ama ben de alıyorum. Sen Dominik'ten koku alıyorsan ben de Türkiye'den bazı kokular alıyorum Hadise. Neler söylemek istersin?" diye sordu.