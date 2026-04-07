Survivor’da Nagihan’dan peş peşe kavgalar! Acun Ilıcalı çileden çıktı

Survivor’da birleşme partisinin ardından yarışmacılar arasında tansiyon yükseldi. Can Berkay Ertemiz ile Seren Ay Çetin arasında bulaşık yıkama nedeniyle tartışma yaşanırken, Nagihan Karadere’nin yaşadığı gerilimler geceye damga vurdu.
Nagihan ile Seda arasında başlayan yer tartışması kısa sürede büyüdü. İddiaya göre Nagihan, Seda’nın eşyalarını ayağıyla iterek “Burası benim alanım, buraya girmeyeceksin” diyerek tepki gösterdi. İkilinin karşı karşıya geldiği anlar dikkat çekti.
Birinci dokunulmazlık oyununda ise Nagihan ile Gözde arasında tartışma yaşandı. Gözde’nin “Haksızlık ediyorsun” sözlerine Nagihan sert tepki verirken, tartışmanın büyümesi üzerine yarışmacıların araya girdiği görüldü.
Yaşanan olayların ardından konseyde konuşan Acun Ilıcalı, Nagihan’a sert sözlerle yüklendi. Ilıcalı, yaşananları eleştirerek kendisinin hata yaptığını ifade etti ve Nagihan’la konuşmayacağını söyledi.
Yaşanan gerilim sonrası Nagihan Karadere'nin ceza alıp almayacağı merak konusu. Nagihan ile ilgili kararın yeni bölümde verileceği tahmin ediliyor.
