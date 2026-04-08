Survivor’da ortalık karıştı! Gözde sinir krizi geçirip sandalye fırlattı

Survivor Türkiye’de dokunulmazlık oyunu sırasında yaşanan gerilim geceye damga vurdu. Mavi takım yarışmacılarından Gözde ile Nagihan arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.
Sakatlığından şikâyet eden Gözde’ye karşılık veren Nagihan Karadere, performans üzerinden eleştiride bulundu. Bunun üzerine Gözde, takım arkadaşının kendisini küçümsediğini söyleyerek sert tepki gösterdi.
Tartışmanın büyümesiyle iki yarışmacı karşı karşıya gelirken, Nagihan’ın Gözde’nin üzerine yürümesiyle ortam bir anda gerildi. Temaslı bir kavga yaşanmaması için diğer yarışmacılar araya girdi.
Yaşananların ardından sinirlerine hakim olamayan Gözde gözyaşları içinde çığlık atarken, öfkesini kontrol edemeyip oyun alanındaki sandalyeyi fırlattı. O anlar ada konseyine damga vuran olaylardan biri oldu.
