Survivor'ın ünlü yarışmacısı Sahra Işık’tan bomba iddia: "Kızılcık Şerbeti" oyuncusuyla aldaltıldım - Son Dakika
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Survivor'ın ünlü yarışmacısı Sahra Işık’tan bomba iddia: "Kızılcık Şerbeti" oyuncusuyla aldaltıldım

Survivor\'ın ünlü yarışmacısı Sahra Işık’tan bomba iddia: "Kızılcık Şerbeti" oyuncusuyla aldaltıldım
22.06.2026 18:56
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Survivor yıldızı Sahra Işık ile İdris Aybirdi arasındaki sular durulmuyor. Geçtiğimiz aylarda yollarını sessiz sedasız ayıran çiftten Sahra Işık, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek açıklamalarla magazin gündemini sarstı. Bugüne kadar boşanma sürecine dair sessizliğini koruyan ünlü isim, eski eşinin kendisini ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde rol alan bir kadın oyuncuyla aldattığını öne sürdü.

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Sahra Işık, İdris Aybirdi ile olan evliliğini sonlandırmasının ardından adeta sessizliğini bozdu. Ayrılık sürecine dair şimdiye kadar detay vermekten kaçınan Işık, sosyal medya hesabından yaptığı şok edici açıklamayla magazin gündemini sarstı. Eski eşi tarafından psikolojik şiddete maruz kaldığını ve çocuğu üzerinden tehdit edildiğini öne süren ünlü isim, uğradığı ihaneti ve yaşadığı dehşeti ilk kez bu kadar açık bir dille paylaştı.

Geçtiğimiz yıl anne olan ve boşanma kararını ilk etapta "karşılıklı saygı" çerçevesinde aldıklarını belirten Sahra Işık, son dönemde yaşadığı baskıların ardından hukuki yollara başvuracağını ve uzaklaştırma kararı alacağını duyurdu.

"AYNI MASADA OTURDUĞUM, KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCUSYLA ALDATILDIM"

Instagram hesabı üzerinden uzun ve sitemkar bir metin yayımlayan Sahra Işık’ın en çok dikkat çeken iddiası ise evliliği bitiren ihanet oldu. Eski eşinin, boşanma davası öncesinde kendisinin de yakından tanıdığı bir isimle birlikte olduğunu belirten Işık, şu ifadeleri kullandı:

"08.05.2026 tarihinde boşandığım eski eşimin, boşanmadan önce benim de tanıdığım, aynı masada oturduğum, takipleştiğim, Kızılcık Şerbeti dizisinde oynayan kadınla ilişkisi olduğunu boşandıktan sonra öğrendim. Ve boşanmadan hemen sonra kendisiyle Santorini Adası’nda tatile gidip döndükten sonra kapıma gelip bana bir sürü mesaj atması, rahatsız etmesi artık durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor."

Survivor'ın ünlü yarışmacısı Sahra Işık’tan bomba iddia:

"AMERİKADA'DA TATİL YAPARKEN BİLE ÇOCUĞUMLA TEHDİT EDİYOR"

Eski eşinin sevgilisiyle tatilde olduğu anlarda bile kendisine yönelik psikolojik şiddeti sürdürdüğünü iddia eden ünlü yarışmacı, çocuğunun iştirak nafakası üzerinden de tehdit edildiğini öne sürdü. Yaşadığı mağduriyeti dile getiren Işık, açıklamasına şöyle devam etti:

"Anlaşmalı boşanmada bebeğimizi göreceği günler belli olmasına rağmen, ne zaman istediyse çocuğumuzu göstermeye devam etmeme rağmen, birlikte olduğu kadının yanından uzaklaşıp beni arayıp çocuğumla tehdit etmesi, sonraki zamanlar çocuk için ödeyeceği iştirak nafakasını ödemeyeceğini söylemesi, küfür ve tehditlere devam etmesi, şu an Amerika’da kadınla tatil yaparken bile bana birçok taciz ve tehdit mesajı atmaya devam etmesi bardağı taşıran son damla oldu."

Survivor'ın ünlü yarışmacısı Sahra Işık’tan bomba iddia:

"ARTIK SUSMA VAKTİ DEĞİL, KİMSEDEN KORKMUYORUM"

Kendisi için hiçbir talepte bulunmadığını, tek amacının bebeğini huzurla büyütmek olduğunu vurgulayan Sahra Işık, maruz kaldığı bu sürece karşı savaş açacağını belirtti. Metni sert ve kararlı ifadelerle noktalayan ünlü isim, tüm hemcinslerine de seslenerek şunları yazdı:

"Madem devam eden bir psikolojik şiddete, tehdit mesajlarına, çocuğumun benden alınmasıyla tehdit ediliyorum.. Artık susma vakti değil konuşma vaktidir.. Bu insanların utanması olmadığı gibi tek derdi bebeğini sağlıkla, sevgi ve huzurla büyütmeye çalışan bir anneye bu psikolojik şiddetin devam etmesine artık susmayacağım. Gereken neyse onu yapacağıma şerefim ve namusum üzerine söz veriyorum. Allah var gam yok… Kimseden korkmuyorum. Yaşadığım bu baskının son bulmasını temenni ediyorum. Bunu yaşayan birçok kadın var biliyorum. Yalnız olmadığımı biliyorum."

Sahra Işık'ın isim vermeden işaret ettiği "Kızılcık Şerbeti" oyuncusunun kim olduğu merak konusu olurken, gözler İdris Aybirdi cephesinden gelecek açıklamaya çevrildi.

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Son Dakika Survivor Survivor'ın ünlü yarışmacısı Sahra Işık’tan bomba iddia: 'Kızılcık Şerbeti' oyuncusuyla aldaltıldım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Survivor'ın ünlü yarışmacısı Sahra Işık’tan bomba iddia: "Kızılcık Şerbeti" oyuncusuyla aldaltıldım - Son Dakika
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