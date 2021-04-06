Suşehri ilçesine jandarma komando birliği kuruluyor - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesine jandarma komando birliği kurulacağı bildirildi.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, yaptığı yazılı açıklamada, jandarma komando birliğinin 9 Nisan tarihinden itibaren ilçede göreve başlayacağını belirtti.

Uzun uğraşlar sonucunda ilçede kurulmasına karar verilen jandarma komando birliği için Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan eski okul binasının tahsis edildiğini aktaran Uğurlu, "İlçemize kurulacak olan yeni jandarma komando birliği, 125 rütbeli personelden oluşacaktır. Büyük gayret gösterdiğimiz ve yıllarca uğraş verdiğimiz bu birliğimizin hizmete başlaması bizlere ramazan ayıyla birlikte mutluluk sevinci yaşattı." ifadelerini kullandı.

Uğurlu, birliğin ilçeye kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Birliğin ilçemize kazandırılmasında büyük katkıları olan başta Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'a, AK Parti Sivas Milletvekili ve Milli Savunma Komisyon Başkanımız İsmet Yılmaz'a, Sivas Milletvekillerimiz Semiha Ekinci ve Habib Soluk'a, İl Başkanımız Hakan Aksu'ya, Kaymakamımız Hidayet Sarı'ya, Belediye Başkanımız Fazlı Yüksel'e ilçem ve şahsım adına teşekkür ederim. İlçemize hayırlı uğurlu olsun."