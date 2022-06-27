Sektör temsilcileri süt-yem paritesinin 1,5 olmasını istiyor - Son Dakika
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Sektör temsilcileri süt-yem paritesinin 1,5 olmasını istiyor

27.06.2022 11:51
Sektör temsilcileri süt-yem paritesinin 1,5 olmasını istiyor

Süt sektör temsilcileri, sektörde gösterge kabul edilen çiğ süt/yem paritesinin 1,5 seviyesine çıkartılmasını talep etti.

Süt sektör temsilcileri, sektörde gösterge kabul edilen çiğ süt/yem paritesinin 1,5 seviyesine çıkartılmasını talep etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Ahmet Erken ve Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Genel Başkanı Sencer Solakoğlu süt sektöründe yaşanan sorunlara karşı çözüm önerileri konusunda ortak basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını (çiğ süt destek primi hariç) litre başına 7,5 lira olarak belirlediği hatırlatıldı.

Konseyin ayrıca "Çiğ süt üretim maliyetinde önemli bir değişiklik olduğunda önümüzdeki süreçte piyasa şartlarına göre tekrar değerlendirme yapılacaktır." ifadesinin anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün itibarıyla bir litre süt sattığında üreticilerimizin eline kesintiler çıktıktan sonra net olarak ortalama 7 lira geçiyor. Bir kilo yemin fiyatı bazı yerlerde 7,6 liraya dayandı. Parite 1'in altına düştü. Üreticilerimizi girdiği bu zor şartlardan çıkaracak, onlara yol gösterecek, ışık olacak somut adımları hep birlikte atalım. Ülkeye yapılacak en öncelikli ve büyük yatırım, daha fazla kaynağın bu alana kanalize edilmesi olacaktır."

Sektör temsilcileri, süt üreticilerinin sorunlarına karşılık çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

Ulusal Süt Konseyi tavsiye fiyatının belirlediği sürelerde çiğ süt/yem paritesinin 1,5 olması için ya çiğ süt fiyatları artırılmalı ya da yem fiyatları düşürülmeli

Kaba ve kesif yemlere gelen zamlara yönelik tedbir alınmalı

Diğer maliyet artışlarını durduracak tedbirler hayata geçirilmeli

Çiğ süt fiyatları aylık olarak belirlenmeli

Üreticiye hayatını devam ettirecek istikrarlı bir gelir elde etmesini sağlayacak piyasa oluşturulmalı

Çiğ süte verilen 20 kuruşluk prim desteği hem üreticiyi destekleyecek hem de kayıt dışılığa kaymanın önüne geçirecek seviyeye yani en az 1 lira seviyelerine çıkartılmalı

Damızlık hayvanların kesilmesini engelleyecek tedbirler hayata geçirilmeli

Tüketiciye uygun fiyattan hayvansal ürün alabilme imkanı sağlanmalı

Üreten ve tüketen mutlu Türkiye'nin inşası için etkin politikalar hızlı bir şekilde hayata geçirilmeli

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Kaynak: AA

Şemsi Bayraktar, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sektör temsilcileri süt-yem paritesinin 1,5 olmasını istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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