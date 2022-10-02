Suudi Arabistan'da tutuklu İranlı hacı serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Suudi Arabistan'da tutuklu İranlı hacı serbest bırakıldı

02.10.2022 13:49
Suudi Arabistan'da tutuklu İranlı hacı serbest bırakıldı

Suudi Arabistan'da tutuklu İranlı hacının serbest bırakıldığı bildirildi.

Suudi Arabistan'da tutuklu İranlı hacının serbest bırakıldığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Hüseyin Emir Abdullahiyan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ummanlı ve Iraklı mevkidaşları İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'a, Suudi Arabistan'da tutuklanan İranlı hacının serbest bırakıldığı haberini verdi.

Bu yıl hac döneminde İranlı hacı Halil Derdmend, ABD saldırısında ölen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin posteriyle Kabe'de fotoğraf çektirmiş ve sosyal medyada yayımlamıştı. İranlı hacı Suudi Arabistan güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

İran ile Suudi Arabistan arasında siyasi ilişkilerin kesilmesi nedeniyle, yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan İranlı hacının serbest bırakılması için ara bulucu ülkeler üzerinden çalışmalar yürütülmüştü.

YORUMLAR
500
Katar ve İran, ABD ile Tahran arasında nükleer anlaşmanın canlandırılmasını görüştü Katar ve İran, ABD ile Tahran arasında nükleer anlaşmanın canlandırılmasını görüştü Biden, Venezuela'da tutuklu 7 ABD vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu Biden, Venezuela'da tutuklu 7 ABD vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da tutuklu İranlı hacı serbest bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:52 Türkiye'de ilk derbisine çıkacak olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan futbolculara: Rakibin önemi yok
15:52 Anadolu Efes nefes kesen maçta Galatasaray'ı devirdi
15:34 Yunanistan Başbakanı bu kez İngilizlere ağladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan görkemli Osmanlı vizyonunun peşinde
15:24 Libya'nın Sirte kentinde toplu mezar bulundu! Onlarca ceset çıkarıldı
15:18 Anne ile oğlunu öldürüp 3 kişiyi yaralamıştı! Saldırgan kuzen çıktı
15:19 Merve Boluğur nikah masasına oturmasına saatler kala Instagram'da soy ismini değiştirdi
15:02 Antalya'da sıcaklık 40 dereceyi aştı! 83 yılın ekim ayı rekoru gerçekleşti
14:57 İBB'den Göçmen Sendikası'nın İstanbulkart kararına gösterdiği tepkiye yanıt gecikmedi
14:14 Boşanma sonrası ilk konserine çıkan Hadise danslarıyla hayranlarını coşturdu
14:14 Muğla'da korkutan deprem! Çevre iller de sarsıntıyı hissetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 16:05:08. #1.12#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da tutuklu İranlı hacı serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement