İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Hüseyin Emir Abdullahiyan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Suudi Arabistan'da tutuklu İranlı hacı serbest bırakıldı - Son Dakika

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