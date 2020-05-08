Suudi Arabistan'dan gelen 295 kişinin karantina süresi tamamlandı - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan getirilip, Bolu'da yurda yerleştirilen 295 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

Suudi Arabistan'da yaşayan Türk vatandaşları, koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan'da uçakla Türkiye'ye getirildi. 295 kişi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Yurtta kalan misafirlerin her gün ateşleri ölçülerek, düzenli olarak sağlık kontrolleri yapıldı. 14 günlük karantina süreleri tamamlanan ve koronavirüs testleri negatif çıkan vatandaşlar, evlerine gönderildi. Vatandaşlara, yurttan çıktıkları sırada çam fidanı hediye edildi. Pasaportları teslim edildikten sonra yurdun önünde bekleyen otobüslere bindirilen vatandaşlar, Türkiye'nin dört bir yanındaki memleketlerine gitti. Vatandaşlar, yurtta kaldıkları süre içerisinde çok memnun olduklarını ifade etti.