Kuduz karantinası uygulanan Siverek sokaklarında çeteleşmiş başıboş köpekler kol geziyor! Belediyeye büyük tepki var - Son Dakika
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Kuduz karantinası uygulanan Siverek sokaklarında çeteleşmiş başıboş köpekler kol geziyor! Belediyeye büyük tepki var

08.07.2023 11:01

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişide kuduz tespit edildi, büyükbaş hayvanlarda da kuduz görüldü. Bu nedenle bazı bölgelerde karantina uygulaması başlatılırken vatandaşlar başıboş köpekleri toplamadığı için belediyeyi suçlayıp Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a tepki gösteriyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz vakası nedeniyle bir kişi hastaneye kaldırılırken, kuduz vakalarının görüldüğü yerlerde karantina uygulanmaya başlandı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Köpek saldırısı nedeniyle bazı büyükbaş hayvanlarda kuduz vakasına rastlanılmıştır. Konuyla ilgili tedbirler alınmıştır." denildi. Öte yandan sokaklardaki başıboş köpekler korku salarken vatandaşlar Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a tepki gösterdi.

KÖPEKLER BÜYÜKBAŞ HAYVANLARA DA SALDIRDI

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz vakası görüldü. Bir kişi belirtiler üzerine tedavi altına alınırken büyükbaş hayvanlarda da kuduz vakası tespit edildi. Siverek Kaymakamlığı'nın açıklamasında "Köpek saldırısı nedeniyle bazı büyükbaş hayvanlarda kuduz vakasına rastlanılmıştır. İlçe Hıfzısıha Kurulu toplanmış olup konuyla ilgili tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, söz konusu yerlerde karantina uygulamalar yapılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Kuduz karantinası uygulanan Siverek'te sokaklar köpek işgali altında! Vatandaşlar belediyeye tepkili

"ŞÜPHELİ DURUMLAR DERHAL BİLDİRİLMELİ"

Siverek Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlçemizde kuduz vakasından dolayı bir vatandaşımız tedavi görmekte olup yapılan araştırmada köpek saldırısı nedeniyle bazı büyükbaş hayvanlarda kuduz vakasına rastlanılmıştır. İlçe Hıfzısıha Kurulu toplanmış olup konuyla ilgili tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, söz konusu yerlerde karantina uygulamalar yapılmıştır. Ayrıca Belediyemiz, Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerekli çalışmalara başlanmıştır. Bununla birlikte şüpheli durumların derhal yetkili mercilere bildirilmesi ve herhangi bir vakada ivedilikle sağlık kuruluşlarına müracaat edilmesi gerekmektedir"

Kuduz karantinası uygulanan Siverek'te sokaklar köpek işgali altında! Vatandaşlar belediyeye tepkili

BELEDİYEYE TEPKİ VAR

Öte yandan sokakların başıboş köpeklerle dolu olması ise vatandaşları isyan ettirdi. Birçok kişibaşıboş köpekleri toplamadığı için belediyeyi suçlayıp Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a tepki gösterdi. O yorumlardan bazıları:

Kuduz karantinası uygulanan Siverek'te sokaklar köpek işgali altında! Vatandaşlar belediyeye tepkili
Kuduz karantinası uygulanan Siverek'te sokaklar köpek işgali altında! Vatandaşlar belediyeye tepkili
Kuduz karantinası uygulanan Siverek'te sokaklar köpek işgali altında! Vatandaşlar belediyeye tepkili
Kuduz karantinası uygulanan Siverek'te sokaklar köpek işgali altında! Vatandaşlar belediyeye tepkili
Kuduz karantinası uygulanan Siverek'te sokaklar köpek işgali altında! Vatandaşlar belediyeye tepkili
Kuduz karantinası uygulanan Siverek'te sokaklar köpek işgali altında! Vatandaşlar belediyeye tepkili
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Şanlıurfa'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan büyükbaş hayvanlara kuduz bulaştı Şanlıurfa'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan büyükbaş hayvanlara kuduz bulaştı

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Son Dakika Sağlık Kuduz karantinası uygulanan Siverek sokaklarında çeteleşmiş başıboş köpekler kol geziyor! Belediyeye büyük tepki var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuduz karantinası uygulanan Siverek sokaklarında çeteleşmiş başıboş köpekler kol geziyor! Belediyeye büyük tepki var - Son Dakika
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