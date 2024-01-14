Yozgat\'ta Şap Hastalığı Nedeniyle Canlı Hayvan Pazarları Kapatıldı

SEYFİ ÇELİKKAYA

Büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle Kayseri, Sivas, Tokat, Kırşehir ve Çorum illerinde canlı hayvan pazarlarının kapatılmasının ardından Yozgat'ta da tedbir amaçlı pazarların kapatılması kararlaştırıldı. Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hacı Selvi, Yozgat'taki canlı hayvan pazarlarının çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldığını söyledi ve hastalığın yaygınlaşmaması için besicilerin çok dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

Yozgat Valiliği'nce toplanan Yozgat Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu, il genelinde bütün hayvan pazarlarının şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı kapatılmasını kararlaştırıldı. Yozgat'ın komşu illeri Kayseri, Sivas ve Tokat illerinde aynı gerekçe ile canlı hayvan pazarlarının daha önce kapatılmasının ardından Kırşehir ve Çorum'da da canlı hayvan pazarları kapandı. Yozgat'ta ise yarından (15 Ocak) itibaren geçerli olmak üzere pazarların süresiz kapatılacağı açıklandı, karantina uygulanan belde ve köylerde hayvan hareketleri yasaklandı.

"YILDA EN AZ 2 DEFA TÜM BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN HASTALIĞA KARŞI AŞILANMALARI GEREKMEKTEDİR"

Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; Şap hastalığının özellikle büyükbaş hayvanlarda görülen çok hızlı bir bulaşma özelliğine sahip zaman zaman ölümle sonuçlanabilen viral bir hastalık olduğuna dikkat çekti ve hasta hayvanlarda ciddi şekilde verim kayıplarının yanında gebe hayvanlarda da yavru atmalara neden olabildiği hatırlatıldı. Hayvanların şap hastalığına karşı aşılanmalarının önemine dikkat çekilen Valilik açıklaması şöyle:

"Tedavi maliyeti yüksek olan bu hastalıktan en önemli korunma yöntemi aşılama ve hayvan hareketlerinin kontrol altına alınmasıdır. Yılda en az 2 defa tüm büyükbaş hayvanların hastalığa karşı aşılanmaları gerekmektedir. Aşılamanın gebe hayvanlarda herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Son zamanlarda ilimiz genelinde ve Kayseri, Sivas, Tokat, Kırşehir, Çorum gibi çevre illerde görülen Şap Hastalığının yayılma eğilimi göstermesi, hastalık mihraklarında yapılan epidemiyolojik araştırmalarda filyasyon kaynağının hayvan pazarlarından alınan hayvanlar olması nedeniyle ilimiz genelindeki tüm hayvan pazarlarının 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar hayvan girişlerine kapatılmasına karar verilmiştir. Karantina uygulanan belde ve köylerde hayvan hareketleri ikinci bir emre kadar durdurulmuş olup bu köylerdeki hayvan sahiplerinin karantina bitimine kadar hayvan alıp satmamaları büyük önem arz etmektedir."

"ŞU ANDA VATANDAŞ ÇOK SIKINTILI, PERİŞAN"

Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği başkanı Hacı Selvi, canlı hayvan pazarlarının biran önce açılabilmesi için besicilerin çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Pazarların kapatılmasının hayvancılık yapan vatandaşları zor durumda bıraktığını aktaran Selvi, şöyle konuştu:

"Şap hastalığı biliyorsunuz çok bulaşıcı bir hastalık. Pazarların kapandığı tarım müdürlüğünden aranarak, bildirildi. Pazarı kontrol ettiler. Bazı illerde veya çevre köylerimizde birkaç köyde olduğunu hissettiler, böyle bir duyum aldık. O nedenle pazarın şu anda tedbir amaçlı kapandığını öğrendik. Pazartesi gününden itibaren kapanacağını da bize de söylediler. Köylerden süt alıyoruz. Dediler ki; 'Tekrar kontrollere çıkacağız. Şap hastalığı olan yerlerden sütü dahi belirli bir süre karantina süresi bitene kadar almayın.' Diye bize de uyarı geldi. Şimdi şap hastalığı çok bulaşıcı olduğu için, bizim biliyorsunuz üyelerimiz var, ticaret yapan besicilerimiz var. Alıp satan esnafımız var. Genelde bunun daha çok yayılmaması için dikkatli bir şekilde alıp satmamaları, kısa bir sürede bu kısıtlamanın kalkması için tedbirli bir şekilde çalışmak lazım. Yani ne kadar uzun sürerse, ne kadar sıkıntılı bir zaman olursa o kadar bizler zarar ederiz. Ticaret yapamayız. Şu anda vatandaş çok sıkıntılı, perişan. Yemin torbası çıkmış 500 bin liraya. İçerideki malı Allah vermesin hastalanırsa, işte borcu var satamazsa uzun süre kapalı kalırsa bunun önünde kurbanı var. Herkesin kendine göre bir hesapları var. Onun için ben bütün esnaf arkadaşlarımıza, alıp satan ticaret yapanlara, dışarıdan getirdikleri hayvanlara biraz daha dikkat etmeleri, gerekirse dışarıdan fazla değil de, kendi ilimizden, yani çevreden bildikleri yerden ticaret yapmaları daha önerilir, daha güzel olur yani. Çünkü bu uzun sürerse hepimizin çok zararına olur. Ondan dolayı bir an evvel bu hastalığı hep beraber önlemek için güzel bir tedbir alıp, kısa bir zamanda hepimize tekrar ticaretimize dönmemizi temenni ediyorum."