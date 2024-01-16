 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ilk uzay yolcusu ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ilk uzay yolcusu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü. Alper Gezeravcı, karantina sürecinde olduğu için Uluslararası Uzay Istasyonu'na gitmek için düzenlenecek töreni bekliyor.

16.01.2024 - 21:01,
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ilk uzay yolcusu ile görüştü
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü. Karantina'da bulunan Gezeravcı, 17'i Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de düzenlenecek tören ile Uluslararası Uzay Istasyonu'na gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye\'nin ilk uzay yolcusu ile görüştü
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Genel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ilk uzay yolcusu ile görüştü - Son Dakika


21:58
Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12
İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44
CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41
Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
19:48
TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45
Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı

Son Dakika
21:12 İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44 CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41 Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
19:48 TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02 SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45 Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
17:26 Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:50 İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 22:02:03. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ilk uzay yolcusu ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement