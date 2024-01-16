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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ilk uzay yolcusu ile görüştü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü. Karantina'da bulunan Gezeravcı, 17'i Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de düzenlenecek tören ile Uluslararası Uzay Istasyonu'na gidecek.