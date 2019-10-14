İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Suudi Arabistan ile olan sorunların müzakere yoluyla çözülmesine karşı değiliz. Yemen, İran ile Suudi Arabistan arasında önemli bir sorundur. Yemen'de ateşkes ilan edilirse ve savaş sona erdirilirse İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin de önü açılır." dedi.

Başkent Tahran'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın dünkü Tahran ziyaretinin bölgesel meselelerin müzakere yoluyla çözülmesi amacını taşıdığını belirten Ruhani, "Suudi Arabistan ile olan sorunların müzakere yoluyla çözülmesine karşı değiliz. Yemen, İran ile Suudi Arabistan arasında önemli bir sorundur. Yemen'de ateşkes ilan edilirse ve savaş sona erdirilirse İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin de önü açılır. Mevcut şartlarda Yemen savaşının sona ermesi her zamankinden daha mümkündür. " ifadelerini kullandı.

Han'ın salı günü Riyad'a yapacağı ziyaretten önce İran yönetiminin görüşlerini almak istediğini ve bu yönde sorular sorduğunu aktaran Ruhani, Pakistan dışında Irak gibi ülkelerin de sorunların çözümü için devrede olduğunu ifade etti.

İran'ın geçen hafta Kızıldeniz'de saldırıya uğrayan petrol tankerinin bazı sorunlara yol açtığına değinen Ruhani, gemideki patlamanın atılan birçok roketten 2 tanesinin isabet etmesi sonucu meydana geldiğini ve bunun bir devlet tarafından gerçekleştirildiğini savundu. Ruhani, "Terörist bir saldırı değil, bir devlet tarafından yapıldığı kesin. Bunu yapan devlet sonuçlarına da katlanmaya hazır olmalıdır." diye konuştu.

Ruhani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerinin son aylarda geliştiğini ve karşılıklı heyetlerin gidip geldiğini aktardı.

"İran halkının menfaatinin sağlanacağına inanırsam müzakere yaparım"

New York'ta güvenilir şartların olması durumunda 5+1 toplantısına da hazır olduklarını ve bunu AB liderlerine açıkça söylediğini vurgulayan Ruhani, şöyle devam etti:

"Halkımızın menfaatlerini temin edecek her toplantıya katılmaya hazır olduğumu ilan ediyorum. Avrupalılara da söyledim, ne zaman İran halkının menfaatinin sağlanacağına inanırsam müzakere yaparım. Halkım için kendimi kurban etmekten gurur duyuyorum. Bunun için kurban olmak her için iftihar vesilesidir. Yeter ki yaptırımların kalkacağına inanalım. Bunun Trump için bir seçim toplantısına dönüşmesini istemiyorum.

Yaptırım kalkar ve şartlar 5+1 için uygun olursa biz ABD Başkanı'nın da katılacağı toplantı olabilir. Toplantı ve görüşmenin sorunları çözeceğini bilirsem ben varım. Trump her gün başka bir şey söylüyor. Bir gün birini gönderiyor, sonra başka birini, sonra inkar ediyor, 'kimseyi göndermedim' diyor. ABD ile iş yapan herkes yarın ne olacağını bilmiyor."

Nükleer anlaşmadaki taahhütleri azaltmayla ilgili de AB ülkelerinin vaatlerini yerine getirmemesi durumunda yeni adımlar atmaya devam edeceklerini bildiren Ruhani, "Uranyum zenginleştirme için gelişmiş IR2, IR4, IR6 çalışıyor ve IR7 ile IR9 da yakında faaliyete geçecek. AB taahhütlerine dönerse biz de döneriz, onlar vaatlerini uygulamazsa biz de nükleer anlaşmadaki taahhütlerimizi askıya almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak da Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyiyle ilgili endişelerinin özüyle sorunlarını olmadığını, ancak seçilen yöntemi kabul etmediklerini belirten Ruhani, Suriye'deki barışın sağlanması için en iyi girişimlerinden biri olan Astana sürecinin korunması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini söyledi.