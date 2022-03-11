Suudi Arabistan: Riyad'daki petrol rafinerisine İHA saldırısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Suudi Arabistan: Riyad'daki petrol rafinerisine İHA saldırısı yapıldı

11.03.2022 02:18
Suudi Arabistan: Riyad'daki petrol rafinerisine İHA saldırısı yapıldı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan petrol rafinerisinin insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan petrol rafinerisinin insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı belirtildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) Enerji Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, dün sabah saat 4: 40 sularında başkent Riyad'da bulunan petrol rafinerisi İHA ile hedef alındı.

Saldırı nedeniyle herhangi can kaybı ve yaralanmanın olmadığı, rafinerideki petrol kaynaklarının da yangından zarar görmediği ifade edilen haberde, küçük çapta çıkan yangın kontrol altına alındı.

Haberde, saldırının kaynağına ilişkin bilgi verilmezken, "Suudi Arabistan'ın bu korkakça terör saldırılarını" şiddetle kınadığı kaydedildi.

Enerji Bakanlığı yetkilisi, ülkenin farklı bölgelerinde hayati tesislere ve sivil nesnelere karşı defalarca işlenen bu sabotaj ve terör eylemlerinin yalnızca Suudi Arabistan'ı hedef almadığını, dünyadaki enerji arzının güvenliğini ve istikrarını bozmayı ve böylece küresel ekonomiyi olumsuz etkilemeyi hedeflediğini kaydetti.

Yetkili, uluslararası topluma bu saldırıların karşısında durma çağrısı yaptı.

İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

YORUMLAR
500
Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği İHA düşürüldü Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği İHA düşürüldü Riyad'taki I. Dünya Savunma Fuarı (WDS) sona erdi Riyad'taki I. Dünya Savunma Fuarı (WDS) sona erdi

İhlas Haber Ajansı, Suudi Arabistan, Petrol, Riyad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan: Riyad'daki petrol rafinerisine İHA saldırısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
01:03 Barcelona-Galatasaray karşılaşması golsüz bitti! Sarı-kırmızılı takım serisini devam ettiriyor
00:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapması takdir topladı
00:23 Tatil istediğini kara yazdı, Vali bu duruma sessiz kalmadı! Yarın okullar tatil
00:19 Yıkılmasına izin vermediler! Camisiz minare vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor
00:11 Kerem Aktürkoğlu performansıyla Barcelona taraftarını mest etti! Messi'yi andıran çalımları dikkat çekti
23:46 Ukrayna'dan savaş uçağı tedariki için ilginç yöntem! Rus askerlerine 1 milyon dolarlık teklif
23:38 Düşürülen Rus savaş uçağının pilotundan korkunç itiraf: Sivil alanları vurduk
23:29 Barcelona-Galatasaray maçı başladı, spiker Ertem Şener sosyal medyayı salladı
22:48 Rusya-Ukrayna çatışmalarının görüntüleri paylaşıldı! Ukraynalı askerlerinin tavrı dikkat çekti
22:41 Fatih Terim, Arda Turan'ı arayarak nasihatte bulundu: Keşke o paylaşımı yapmasaydın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 02:24:42. #1.13#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan: Riyad'daki petrol rafinerisine İHA saldırısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement