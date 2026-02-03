Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, Türk özel sektörünü ülkelerinde görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Ortaklığımızı önümüzdeki 3 yılda daha genişletmek istiyoruz. Türkiye ve Suudi Arabistan özel sektörünün yapacakları şeyler, kesinlikle düşündüğümüzün ötesine geçiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ı ziyareti kapsamında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Suudi Arabistan'da yatırım yapılmasını teşvik eden, yönlendiren ve süreçleri kolaylaştıran devlet ajansı Invest Saudi işbirliğinde Riyad'da "Suudi Arabistan-Türkiye Yatırım Forumu" düzenlendi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra 230'u Türk olmak üzere iki ülkeden toplamda 700'ü aşkın iş insanı ve kamu temsilcisinin yer aldığı forumun açılışında konuşan Bakan Falih, bugünkü etkinlikte gelişmekte olan bir dönemin filizlerinin atılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelmesinden onur duyacaklarını dile getiren Falih, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ziyaretin Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki işbirliğini geliştirmesini bekliyoruz ve bu yeni dönem, çok önemli stratejik ilişkimizin üzerine inşa edilecek, ilişkiler daha üst düzey seviyelerde tutulacak. Şu kesindir ki bu üst düzey temas aynı zamanda iki ülke arasındaki siyasi uyumun derinliğini yansıtmakta ve liderliklerimizin ilişkileri yeni bir stratejik seviyeye taşıma konusundaki ortak kararlılığını ortaya koymaktadır. Bu ziyaretle eş zamanlı olarak 200'ün üzerinde şirketten oluşan bir iş heyetinin burada bulunması ekonomik işbirliğinin ve özel sektörün bu ortaklığın merkezinde yer aldığını göstermektedir. Türk şirketlerini aramızda görmekten çok mutluyuz."

"Türkiye'deki yatırımlarımız 2 milyar doları geçti"

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Falih, bu yatırım forumunun sıradan bir etkinlik olmadığı belirterek, "Eşi benzeri görülmemiş bir forum, diyebiliriz. Bu durum karşılıklı güvenin söylemden uygulanmaya net bir geçişi ifade etmekte." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın Türkiye'deki yatırımlarının 2 milyar doları geçtiğini dile getiren Falih, özellikle inşaat ve gayrimenkul alanlarına odaklanıldığını bildirdi.

Falih, Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren Türk şirket sayısının da hızla arttığını kaydederek, "Bu durum iki ülke arasındaki işbirliğinin ve ticari ilişkilerin ne kadar büyüdüğünü, nereye gittiğini ve nasıl bir potansiyel taşıdığını gösteriyor." dedi.

"Türkiye, bölgenin önde gelen üretim ve ihracat merkezi"

Halid bin Abdulaziz el-Falih, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Orta Doğu bölgesinde ve doğu ile batı arasında iki önemli ekonomi olarak öne çıktığını belirterek, "Suudi Arabistan Türkiye ile beraber Orta Doğu'nun en büyük ekonomisi ve yatırım destinasyonu. Türkiye'nin de bu bölgenin önde gelen üretim ve ihracat merkezi olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan'ın yatırımlara yönelik desteklerinden bahseden Falih, "Türkiye de ihracat konusunda öne çıkıyor. Bu avantajlar sayesinde iki ekonominin rakip haline gelmekten ziyade daha entegre hale geldiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Falih, gıda endüstrisinin ve tarımsal faaliyetlerin Suudi Arabistan'ın gelişimini etkileyen önemli alanlardan olduğunu ifade ederek, Türkiye'de çok gelişen bu sektörlerde işbirliği yapabileceklerini anlattı.

"Ortaklığımızı genişletmek istiyoruz"

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Falih, ülkelerinde turizm, gayrimenkul ve eğitim gibi alanlarda Türk şirketlerini iyi fırsatların beklediğine vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk özel sektörünü burada görmekten çok mutluyuz. Suudi Arabistan'a ve tüm dünyaya çok fazla katkı sundunuz. Bugün somut ilerleme sağlamak istiyoruz. Ortaklığımızı önümüzdeki 3 yılda daha genişletmek istiyoruz. Özellikle karşılıklı yatırım konusunda gelişim görmek istiyoruz. Yatırımlarımızı birleştirerek dünyanın farklı yerlerinde de yatırımlarımızı artırmak istiyoruz. Türkiye ve Suudi Arabistan özel sektörünün yapacakları şeyler, kesinlikle düşündüğümüzün ötesine geçiyor. İki ülkedeki fırsatlara baktığımızda büyük bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Tüm katılımcıların ülkemizdeki yatırım fırsatlarından faydalanmasını isterim."

DEİK'ten Suudi iş insanlarına "Türkiye'ye yatırım" çağrısı

DEİK Başkanı Nail Olpak da Suudi Arabistan'da 800'ün üzerinde Türk firmasının faaliyet gösterdiğini belirterek, "Bu bizim için son derece önemli. İkili ticaretimiz 8 milyar doları geçti. İlk hedef 10 milyar dolar, sonraki hedef 30 milyar dolar. Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Serbest Ticaret Anlaşmasının sonuçlanması bu rakamı daha yukarılara çekecektir." dedi.

Bugün ticari ilişkilerin yanı sıra müteahhitlik dahil olmak üzere tüm sektörlerin ele alınacağını dile getiren Olpak, Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 ve sonrasına ilişkin projelerinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Olpak, "İlişkilerin gelişmesinde finansın ve bankacılığın rolü büyük. Ziraat Bankamızın Cidde'de bir şubesi var, ondan memnunuz. Dostlarımız, arkadaşlarımız 'Riyad'da bir şube olabilir mi?' diye bize talepte bulunuyorlar. Biz de yetkililerimize bunu ifade edeceğiz." diye konuştu.

Küresel ekonomide belirsizliklerin ve öngörülemezliğin arttığı bir süreci yaşadıklarını anlatan Olpak, "Böyle bir sürecin en önemli stratejisi 'güvenilir ortaklarla daha fazla birlikte olmaktır'. Bu noktada Türkiye ve Suudi Arabistan birbirleriyle dostluğa ve güvene sahip iki ülke. Elbette hem ticaretimizi hem de yatırımlarımızı bu çerçeve içerisinde götürmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Olpak, Türkiye'nin Batı Avrupa ile Çin arasındaki en büyük yatırım, üretim ve teknoloji üssü olduğunun altını çizerek, enerjiden sanayiye, tarımdan altyapıya kadar birçok alanda önemli yatırımların bulunduğunu, son yıllarda savunma sanayisi ve o ekosistemin geliştirdiği teknolojiyle ön plana çıktıklarını bildirdi.

Nail Olpak, "Bu kadar güzel bir amaçla bir araya gelen bir toplumun olduğu yerde Suudi Arabistanlı iş dünyası dostlarımızı güzel ülkemizdeki yatırım imkanlarından daha fazla faydalanmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Suudi Arabistan'da 5 bin 600'den fazla Türk şirketi faaliyet gösteriyor"

DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü ise iki ülke arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu belirterek, "Suudi Arabistan pazarında faaliyet gösteren 5 bin 600'den fazla Türk şirketi bulunmaktadır. Bu sayı birkaç yıl önce yalnızca yaklaşık 3 bin 500 civarındaydı. Bu hızlı artış bir tesadüf değil, karşılıklı güvenin ve net bir vizyonun sonucudur." dedi.

Türk şirketlerin, Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 kapsamındaki stratejik projelerin bir parçası olduğunu dile getiren Süngü, "Bu bizim için yeni bir deneyim değil, gurur duyduğumuz güçlü bir geçmişe dayanmaktadır." diye konuştu.

Süngü, bugüne kadar iki ülkede gerçekleştirdikleri etkinliklerden bahsederek, "Türk şirketleri kamu-özel sektör işbirlikleri ve finansman konusunda uygulama ve işletme açısından küresel deneyime sahip. Büyük projelerin hayata geçirilmesi, hız ve proje yönetimi konusunda önemli uzmanlığa sahibiz. Vizyon 2030 kapsamında yürütülen büyük ölçekli projelerle doğal bir uyum içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ile Suudi Arabistan'da inşaat ve müteahhitlik sektörünü düzenleyen, geliştiren ve temsil eden resmi kamu otoritesi Saudi Contractors Authority arasında anlaşma imzalandı.