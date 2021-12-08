Son dakika haberi... Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Körfez krizinden sonra ilk kez Katar'da - Son Dakika

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Riyad yönetimi ve Körfez ülkelerinin 4 yıl önce Katar'a uyguladığı siyasi ve ekonomik ambargonun ardından Ocak ayında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik atılan adımlar sonrası ilk kez Katar'a geldi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Körfez Arap ülkeleri gezisinin üçüncü durağı Katar'a geldi. Haziran 2017'deki Körfez krizinin ardından ilk kez Katar'a gelen Veliaht Prens Muhammed, başkent Doha'daki Uluslararası Havalimanı'nda Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani tarafından karşılandı.

KÖRFEZ KRİZİ

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, Haziran 2017'de terör örgütlerini desteklediği iddiasıyla Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini keserken, ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı. Katar, suçlamaları reddederken, Körfez bölgesinde kriz patlak vermişti. Krizin çözümüne yönelik yürütülen çalışmaların ardından geçtiğimiz 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'daki 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması ve diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasına karar verilmişti.

(İHA)