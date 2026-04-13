Suudi Arabistan’da Hac öncesi Mekke’ye girişler izne bağlandı - Son Dakika
Suudi Arabistan’da Hac öncesi Mekke’ye girişler izne bağlandı

Suudi Arabistan’da Hac öncesi Mekke’ye girişler izne bağlandı
13.04.2026 23:46
Hac sezonu öncesinde artan yoğunluğu kontrol altına almak isteyen Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Mekke’ye girişlerden umre ziyaretlerine kadar birçok alanda yeni düzenlemeleri devreye aldı. Alınan kararlarla birlikte şehre girişler izne bağlanırken, umre ziyaretçilerine çıkış için son tarih verildi ve izinsiz ibadetlere yönelik yaptırımların sıkı şekilde uygulanacağı vurgulandı.

Suudi Arabistan, hac dönemi öncesinde artan yoğunluk ve güvenlik risklerine karşı yeni tedbirler aldı. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mekke’ye girişler izin sistemine bağlanırken, umre ziyaretlerine ve şehir girişlerine yönelik önemli kısıtlamalar getirildi.

MEKKE'YE GİRİŞ İÇİN İZİN ŞARTI 

14 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeye göre, Mekke’ye giriş yapmak isteyen ikamet sahiplerinin ilgili kurumlardan resmi izin alması zorunlu hale getirildi. İzni bulunmayan kişilerin şehre girişine izin verilmeyecek.

Ancak Mekke’de geçerli oturum izni bulunanlar, hac vizesine sahip kişiler ve kutsal bölgelerde çalışma izni olanlar bu uygulamadan muaf tutulacak.

UMRE ZİYARETÇİLERİNE ÇIKIŞ İÇİN SON TARİH 

Umre vizesiyle Suudi Arabistan’da bulunan yabancı ziyaretçilerin ülkeden ayrılması için son tarih 18 Nisan olarak açıklandı. Bu tarihten sonra ülkede kalanların yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtildi.

UMRE İZİNLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULACAK 

Ayrıca, 18 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında umre izinlerinin “Nusuk” platformu üzerinden verilmesi geçici olarak durdurulacak. Bu adımın, hac öncesi yoğunluğu kontrol altına almak ve organizasyonu düzenli şekilde yürütmek amacıyla alındığı ifade edildi.

İZİNSİZ İBADETE CEZA 

Yetkililer, hac izni olmadan ibadet etmeye çalışan kişilere yönelik yaptırımların da süreceğini vurguladı. Buna göre izinsiz hac yapmaya teşebbüs edenlere, ülkeye giriş yasağı ve 20 bin riyale kadar para cezası uygulanabileceği hatırlatıldı.

GEÇEN YIL 1,6 MİLYON KİŞİ KATILDI 

Resmi verilere göre, 2025 yılında hac ibadetini yerine getirenlerin sayısı 1 milyon 673 bin 230 olarak kaydedildi. Bu sayının yaklaşık yüzde 10’unun ülke içinden katılanlardan oluştuğu bildirildi.

Suudi Arabistan yönetimi, alınan tüm bu kararların hac döneminde oluşabilecek yoğunluğu yönetmek, güvenliği artırmak ve organizasyonu daha sağlıklı yürütmek amacıyla hayata geçirildiğini vurguladı.

Suudi Arabistan, Mekke, Dünya, Hac, Son Dakika

Son Dakika Suudi Arabistan Suudi Arabistan’da Hac öncesi Mekke’ye girişler izne bağlandı - Son Dakika

