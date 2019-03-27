Son Dakika Haberleri: Suya Erişimde Kimse Geri Kalmamalı

Suya Erişimde Kimse Geri Kalmamalı

1 saat önce

Düzce Üniversitesi Dünya Ormancılık Su ve Meteoroloji Günleri etkinliği kapsamında "iklim Değişikliği Çağında Kentsel Su Yönetiminin Doğa Su Döngüsüne Etkileri" başlıklı seminer gerçekleşti.

Suya Erişimde Kimse Geri Kalmamalı, System.String[]
Düzce Üniversitesi Dünya Ormancılık Su ve Meteoroloji Günleri etkinliği kapsamında "iklim Değişikliği Çağında Kentsel Su Yönetiminin Doğa Su Döngüsüne Etkileri" başlıklı seminer gerçekleşti.

Orman Fakültesi Konferans salonunda gerçekleşen seminerde Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Akgün İlhan, su çevriminden, suyun dönmek isterken hangi engellere takıldığını İstanbul örneği üzerinden açıkladı.

Neden İstanbul'u seçtiğini ise; nüfusun büyük bir kısmının bu şehirde yaşadığını, ayağını suyuna göre uzatmayan, suyunu iklim değişikliğine göre yönetemeyen bir kent olduğu için İstanbul'u örnek verdiğini dile getirdi.

Birçok kentin İstanbul'a su desteği sağladığını Düzce'nin de bu şehirlerden birisi olduğunu söyleyen misafir konuşmacı, büyük içme suyu projesi olan Melen'in önemine değindi. Dünya Su Günü temasının bu yıl "Suya Erişimde Kimse Geri Bırakılmamalı" olduğunu vurgulayan Boğaziçi Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Akgün İlhan bu konuda neler yapılacağına dikkat çekti. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Akgün İlhan, seminer katılımcılarına ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Seminer sonunda Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu yaptığı başarılı çalışmalar ve sunumu için Öğr. Gör. Dr. Akgün İlhan'a teşekkür belgesi takdim etti. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:51 Kaynak: İHA

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