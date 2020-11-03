Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman yeni hükümeti belirledi - Son Dakika

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman yeni hükümeti belirledi

03.11.2020 20:55
Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman yeni hükümeti belirledi, System.String[]

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kahir Rasulzade başbakanlığında yeni hükümetin kurulmasını kararlaştırdı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kahir Rasulzade başbakanlığında yeni hükümetin kurulmasını kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rahman tarafından imzalanan kararnameyle, Kahir Rasulzade yeni kurulan hükümette yeniden başbakan olarak görev alacak.

Davlatali Said, Davlatali Gulmahmadzade, Usmonali Usmonzade ve Matulbahon Sattoriyon'un başbakan yardımcıları olarak atandığı hükümette diğer isimler şöyle sıralandı:

"Siraciddin Muhriddin Dışişleri Bakanı, Ramazon Rahimzade İçişleri Bakanı, Şerali Mirzo Savunma Bakanı, Muzaffar Aşuriyon Adalet Bakanı, Muhammad Yusuf İmamzade Eğitim ve Bilim Bakanı, Şerali Kabir Sanayi ve Yenilikçi Teknolojiler Bakanı, Daler Cuma Enerji ve Su Kaynakları Bakanı, Şirin Amonzade Çalışma, Göç ve İstihdam Bakanı, Süleyman Ziyazade Tarım Bakanı, Fayziddin Kahharzade Maliye Bakanı, İbrahim Azim Taşımacılık Bakanı, Zavki Zavkizade Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı, Cemaleddin Abdullazade Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı, Zülfiye Davlatzade Kültür Bakanı, Saymumin Yatimov Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı, Arif Hocazade Devlet Arazi Yönetimi ve Jeodezi Komitesi Başkanı, Farruh Hamralizade Yatırımlar ve Devlet Mülk Yönetimi Komitesi Başkanı."

Tacikistan anayasasına göre, hükümet başkanı sıfatını da bulunduran Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan kararnameyle hükümet üyelerinin atanmasının ardından, söz konusu kararnamenin parlamento genel kurulunda onaylanması gerekiyor.

Tacikistan'da 11 Ekim 2020'de yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini kazanan İmamali Rahman, geçen ay sonunda yemin ederek yeni dönemdeki görevine başladı. Rahman, ardından, yeni kabinenin oluşturulması amacıyla hükümetin istifasını öngören kararnameyi imzaladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Abdülhamit Gül, Süleyman Soylu, İmamali Rahman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman yeni hükümeti belirledi - Son Dakika


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