Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar

11.02.2026 10:24
Giresun'un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden paylaştığı öne sürülen bir mesajla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ''cinsel taciz'' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dede'nin gönderdiği öne sürülen mesajlar ise sosyal medyada paylaşıldı.

GÖNDERDİĞİ MESAJ BAŞINI YAKTI

CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında sosyal medya hesabından gönderdiği öne sürülen bir mesaj nedeniyle yapılan şikayet üzerine Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar

ÖNCE SERBEST KALDI, SONRA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği mahkeme tarafından ilk etapta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılığın karara itiraz etmesi üzerine dosya yeniden değerlendirmeye alındı. Tekrar mahkemeye çıkarılan Dede, Türk Ceza Kanunu'nun 105'inci maddesinde düzenlenen "bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz" suçlaması kapsamında tutuklandı.

Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar

ARKA KAPIDAN ÇIKARILDI

Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Dede'nin adliyenin arka kapısından çıkarıldığı öğrenildi. Sağlık kontrolü için Espiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Dede, işlemlerinin ardından Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

İşte Hasbi Dede'nin başını yakan o mesajlar;

Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Hadi bakalım chp liler buna ne diyeceksiniz acaba 85 11 Yanıtla
    fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Ne desinler ki, bilmezük, görmezük, duymazuk. 63 6
    Rahim Yılmaz Rahim Yılmaz:
    hat başkasının üzerine derler mi derler 22 4
    Demir Demirel Demir Demirel:
    ben chp liyim ve tam bir rezalet ... 25 0
    Ali Levent Ali Levent :
    Farzet suç işlemiş. TCK 105'den yargılanacak. Bu suçun cezası çocuğa karşıysa 6 ay, yetişkine karşıysa 3 ay. Her ikisi de ertelebilen suç. Yani yatarı yok. Tutukluluk niye? 0 2
  • M G M G:
    Sen şimdi Naneyi yemedin mi 38 0 Yanıtla
  • Mehmet Beyyy Mehmet Beyyy:
    adam fena tuzağa düşmüş 3 7 Yanıtla
