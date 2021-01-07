TADDEF, Ak Parti İl Başkanına teşekkür belgesi ve Azerbaycan bayrağı hediye etti - Son Dakika

TADDEF, Ak Parti İl Başkanına teşekkür belgesi ve Azerbaycan bayrağı hediye etti

07.01.2021 12:22
TADDEF, Ak Parti İl Başkanına teşekkür belgesi ve Azerbaycan bayrağı hediye etti, System.String[]

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine destek veren Ak Parti İl başkanı Ali Kemal Ayaz'a teşekkür belgesi ve Azerbaycan bayrağı hediye etti.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine destek veren Ak Parti İl başkanı Ali Kemal Ayaz'a teşekkür belgesi ve Azerbaycan bayrağı hediye etti.

Serdar Ünsal, Azerbaycan bayrağı ve teşekkür belgesini verirken yaptığı konuşmada, "İlimizde dernek olarak yaptığımız her etkinliğe katılarak destek veriyorsunuz. Ayrıca 44 gün süren Azerbaycan Ermenistan savaşında gerek parti binasına astığınız Türk ve Azerbaycan bayrağından, sosyal medya paylaşımlarınızdan, Ermenistan sınırında yaptığımız mitinge katılımınız, Ermeni sevicilerine verdiğiniz sert tepkiden dolayı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a sınırsız desteğinden, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkı sağlamak için kurulan derneğimize yaptığınız manevi yardımlardan dolayı sizleri kutlar çalışmalarınızda başarılar dilerim" dedi.

Ak Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ise, "Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı savaşa dernek olarak verdiğiniz manevi katkıyı unutmamız mümkün değildir. Yaptığınız mitingler, toplantılar ile Azerbaycan'ın sesi oldunuz. Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkınız büyük ve her zaman birleştirici oluyorsunuz. Yıllardır çalışmalarınızı takip ediyoruz. Dernek olarak güzel işler yapıyorsunuz. Bir eğitimci olarak ta katkınız büyük. Son 7 yıldır yaptığınız "Hocalı Faciası" ile ilgili yarışma ve etkinliklerle gençlerimiz ve halkımız Ermenilerin gerçek yüzünü öğrenmiş oluyor. İnce düşüncenizden dolayı derneğinizi kutlar başarılar dilerim. Ermeni meselesi bizim milli meselemizdir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşten öte bir birlik içindeler. Türk devleti olarak Azerbaycan'ın yanındayız. 1920 yılında bu bölgede yaptıkları mezalimi, 1992 yılında Azerbaycan'da Hocalı' daki katliamı unutmamız mümkün değildir. Nitekim 2 ay önce yaptıkları katliamlarda ortadadır. Allaha şükür ki işgal edilen topraklar kurtarıldı. Sizin derneğiniz Ermenilerin gerçek yüzünü topluma anlatıyor Azerbaycan Türkiye kardeşliğine katkı sağlıyor. Her zaman yanınızdayız. Yazdığınız "Yüreğim İrevan'da kaldı" ve "Soykırım" kitaplarında da Ermenilerin gerçek yüzünü anlatıyorsunuz tebrik ediyorum. Azerbaycan bayrağı ve teşekkür belgesi Partimiz binasında en güzel yerde olacaktır" şeklinde konuştu. - IĞDIR

TADDEF, Ak Parti İl Başkanına teşekkür belgesi ve Azerbaycan bayrağı hediye etti

Azerbaycan, AK Parti, Türkiye, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TADDEF, Ak Parti İl Başkanına teşekkür belgesi ve Azerbaycan bayrağı hediye etti - Son Dakika


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