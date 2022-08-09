Ukrayna'dan aldığı 6 bin ton Ayçiçek yağını İtalya'ya götürmek üzere yola çıkan Liberia bayraklı Mustafa Necati isimli gemi Kilyos açıklarında demirledi. Gemi, Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetlendikten sonra İtalya'ya doğru yoluna devam edecek.

Kaynak: DHA

Sarıyer, Ukrayna, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-SARIYER AÇIKLARINDA DEMİRLEYEN TAHIL YÜKLÜ GEMİ DENETLENMEYİ BEKLİYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.