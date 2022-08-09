İSTANBUL-SARIYER AÇIKLARINDA DEMİRLEYEN TAHIL YÜKLÜ GEMİ DENETLENMEYİ BEKLİYOR - Son Dakika
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İSTANBUL-SARIYER AÇIKLARINDA DEMİRLEYEN TAHIL YÜKLÜ GEMİ DENETLENMEYİ BEKLİYOR

09.08.2022 12:13
İSTANBUL-SARIYER AÇIKLARINDA DEMİRLEYEN TAHIL YÜKLÜ GEMİ DENETLENMEYİ BEKLİYOR

TAHIL sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan İtalya'ya Ayçiçek yağı taşıyan Mustafa Necati isimli gemi Sarıyer Kilyos açıklarında demirledi.

TAHIL sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan İtalya'ya Ayçiçek yağı taşıyan Mustafa Necati isimli gemi Sarıyer Kilyos açıklarında demirledi. Gemi denetlemeden geçtikten sonra İtalya'ya doğru yoluna devam edecek.

Ukrayna'dan aldığı 6 bin ton Ayçiçek yağını İtalya'ya götürmek üzere yola çıkan Liberia bayraklı Mustafa Necati isimli gemi Kilyos açıklarında demirledi. Gemi, Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetlendikten sonra İtalya'ya doğru yoluna devam edecek.

- İstanbul

YORUMLAR
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(Havadan görüntülerle) TAHIL YÜKLÜ POLARNET İSİMLİ GEMİDE DENETİM BAŞLADI (Havadan görüntülerle) TAHIL YÜKLÜ POLARNET İSİMLİ GEMİDE DENETİM BAŞLADI Sarıyer açıklarında bekleyen tahıl yüklü gemilerde denetim başladı Sarıyer açıklarında bekleyen tahıl yüklü gemilerde denetim başladı
Kaynak: DHA

Sarıyer, Ukrayna, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SARIYER AÇIKLARINDA DEMİRLEYEN TAHIL YÜKLÜ GEMİ DENETLENMEYİ BEKLİYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-SARIYER AÇIKLARINDA DEMİRLEYEN TAHIL YÜKLÜ GEMİ DENETLENMEYİ BEKLİYOR - Son Dakika
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