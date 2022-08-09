TAHIL sevkiyatı kapsamında Ukrayna
'dan İtalya
'ya Ayçiçek yağı taşıyan Mustafa Necati
isimli gemi Sarıyer Kilyos
açıklarında demirledi. Gemi denetlemeden geçtikten sonra İtalya'ya doğru yoluna devam edecek.
Ukrayna'dan aldığı 6 bin ton Ayçiçek yağını İtalya'ya götürmek üzere yola çıkan Liberia bayraklı Mustafa Necati isimli gemi Kilyos açıklarında demirledi. Gemi, Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetlendikten sonra İtalya'ya doğru yoluna devam edecek.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-SARIYER AÇIKLARINDA DEMİRLEYEN TAHIL YÜKLÜ GEMİ DENETLENMEYİ BEKLİYOR - Son Dakika
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