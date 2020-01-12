Tahran'da İngiltere karşıtı gösteri düzenlendi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tahran'da İngiltere karşıtı gösteri düzenlendi (2) - Son Dakika

Tahran'da İngiltere karşıtı gösteri düzenlendi (2)

6 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen protestoda İngiltere Büyükelçiliğinin kapatılması istendi.

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen protestoda İngiltere Büyükelçiliğinin kapatılması istendi.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği önünde, Büyükelçi Rob Macaire'in dün akşamki gösterilere katılması nedeniyle protesto gösterisi düzenlendi.

Eylemde, İran dini lideri Ali Hamaney ve Devrim Muhafızları Ordusu, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade lehine, "Kahrolsun İngiltere", "Kahrolsun ABD" "İngiltere Büyükelçiliği Kapatılmalı ve elçi ülkeyi terk etmelidir" şeklinde sloganlar atıldı.

Gösteriye katılanlar ayrıca Azadi Meydanı'nda İran ordusu tarafından düşürülen Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için toplanacaklarını açıklayanları da "fitneci" şeklinde nitelendirerek tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump resimlerinin yakıldığı eylemde, güvenlik güçlerinin elçilik önünde yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

İran'ın başkenti Tahran'da dün düzenlenen rejim karşıtı gösterilere katılan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire bir süre gözaltında tutulduktan sonra sonra serbest bırakılmıştı.

Tahran'da İngiltere karşıtı gösteri düzenlendi (2)

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:33 Kaynak: AA
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