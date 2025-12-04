Taksiciye Silahlı Saldırı

Olay, saat 02.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi ilçe stadı yanında meydana geldi. 5 ay önce taksi sürücüsü Melih G.'nin çarptığı Eyüp A.'nın (43) oğlu yaralandı. Mahkeme taksici hakkında beraat kararı verirken, Eyüp A. dün akşam kaza yapan taksicinin ağabeyi Mustafa G.'yi müşteri gibi arayarak kendisini almasını istedi. Taksici Mustafa G., arayanın müşteri olduğunu zannederek belirtilen adrese gitti. İlçe stadyumunun arkasına gelen taksiye binen Eyüp A., belindeki silahı taksiciye doğrulttu. Taksi içerisinde kurusıkı tabancayla ateş eden Eyüp A., silahın kabzasıyla da Mustafa G.'yi darbetti. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu emniyete bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Eyüp A.'yı gözaltına alırken, yaralı taksici ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli Eyüp A., "Benim çocuğum köpek yavrusu muydu. Vurdunuz geçtiniz. Mahkeme beraat verdi. Ben sizi rahat ettirir miyim" dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"GEREKEN ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI"

İnegöl Taksiciler Kooperatifi Başkanı Mesut Ekren, taksicinin yaralandığı olaya tepki gösterdi. Ekren, "Akşam 12-1 arası gece İnegöl Devlet Hastanesi'nde çalışan bir taksicimiz artık gasp mı diyelim, hürriyetten alıkoyma mı diyelim. 5 ay önce yaşanan bir kaza sonucu şahsın oğlunun yaralanması sebebiyle mahkeme sürecinin sonuçlanmasıyla beraat kararı almıştır taksici arkadaşımız. Fakat karşıki taksiciyi gasbetmeye çalışan, hürriyetinden yoksun bırakmaya çalışan şahıs, özel telefonla çağırarak taksici arkadaşımızı rehin almıştır. Bu nedenle akşam üzücü bir olay yaşadık. Arkadaşımıza silah doğrultarak, kafasına iki sefer silahın kabzasıyla vurarak yaralamıştır. Nasıl diyeyim yani arkadaşımızın olayla alakası yoktur, kardeşinin yapmış olduğu bir kaza sebebiyle suçu ağabeyine yapmıştır. Akşamki yaşadığımız olay üzücü bir olay. İnşallah bundan sonra yaşamayız. İnegöl Taksiciler Kooperatif Başkanı olarak taksici esnafımızın arkasındayız. Emniyetimizin, kolluk güçlerinin bizlerin yanında olmasını bekleriz, desteklerini bekleriz. Bundan sonra bu olayların yaşanmaması için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. İnşallah bundan sonra da yaşamayız" dedi.