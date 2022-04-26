TAKSİM'DE GEZİ DAVASI PROTESTOSU - Son Dakika
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TAKSİM'DE GEZİ DAVASI PROTESTOSU

26.04.2022 21:28
TAKSİM'DE GEZİ DAVASI PROTESTOSU

GEZİ Davası'nda verilen mahkumiyet kararları, Taksim'deki Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) binası önünde yapılan eylemle protesto edildi.

GEZİ Davası'nda verilen mahkumiyet kararları, Taksim'deki Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) binası önünde yapılan eylemle protesto edildi.

Gezi Davası'nın dün görülen karar duruşmasında, tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18'er yıl hapis cezası verilerek tutuklandılar. Aralarında siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütü üyelerinin de bulunduğu bir grup, saat 19.00'da Taksim'deki TMMOB İstanbul Şubesi önünde eylem yaparak mahkumiyet kararlarını protesto etti.

Burada Taksim Dayanışması adına yapılan basın açıklamasında, "Başta Gezi Parkı olmak üzere, ülkemizin yeşiline, doğasına, kaynaklarına sahip çıkacak demokratik bir ülke mücadelesinden vazgeçmeden, delillere dayanan objektif ve tarafsız yargılama yapan bir adalet sistemi kuruluncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu hukuksuzluk sona erinceye kadar, arkadaşlarımız serbest bırakılıncaya kadar, bu davalardan beraat edene kadar mücadeleye devam edecek, arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız" denildi.

Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi. Grupların dağılmasının ardından ara sokaklarda polisin bazı kişileri gözaltına aldığı öğrenildi.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

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