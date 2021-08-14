TAKSİM'DEKİ KAVGADAN TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER - Son Dakika

TAKSİM Gezi Parkı'nda seyyar satıcılar ile zabıta arasında 26 Temmuz'da çıkan kavgadan yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde seyyar satıcı olduğu belirtilen kadına uygulanan şiddet tepkilere neden oldu.

Taksim Gezi Parkı ve çevresinde 26 Temmuz'da seyyar satıcılar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri arasında kavga çıkmıştı. Taşlı sopalı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde seyyar satıcı olduğu belirtilen kadına şiddet uygulandığı görülüyor. Kadına elinde termos bulunan şapkalı kişi vurarak yere düşürüyor. Aldığı darbe ile kadın uzun süre yerden kalkamıyor. Kadına vuran kişinin zabıta olduğu öne sürülürken CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Şiddet konusunda partimizin tavrı nettir ve hiçbir şiddet gerekçelendirilemez. Hele ki kadına karşı şiddet konusunda tavrım daha da nettir, kabul edilemez. Şiddet uygulayan kişi ya da kişiler İBB çalışanı ise hiç kuşkunuz olmasın Ekrem İmamoğlu tarafından gereği yapılacaktır" dedi.