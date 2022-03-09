Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nde "Ritmini Yakala" aerobik ve zumba etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın eşi Necmiye Büyükkılıç'ın da katıldığı etkinlikte kadınlar eğlenceli zaman geçirdi. "Ritmini Yakala" aerobik ve zumba etkinliğinde 1000 kadın, Spor AŞ eğitmenleri eşliğinde eğlenceli müzikle spor yaptı.

Necmiye Büyükkılıç, kadınların böylesine özel günde bir araya gelmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Talas'ta "Bahar Konseri"

Kayseri'de Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından "Bahar Konseri" düzenlenecek.

Tamburi Tevfik Soyata yönetiminde Türk sanat müziğinin seçkin eserlerinin seslendirileceği konser, Talas Musiki Cemiyetinin ilk konseri olacak.

Konserde ayrıca Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu'ndan ses sanatçısı Ahmet Çalışır ve ritim saz üstadı Suat Orhan da konuk sanatçı olarak yer alacak.

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde 11 Mart Cuma Günü gerçekleştirilecek konser, saat 20.00'de başlayacak.

Başkan Yalçın "Şeffaf Oda"da 2 bin 113 vatandaşla buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesi'ne kurulan "Şeffaf Oda"da 2 bin 113 vatandaşla birebir görüştü.

Yalçın, Şeffaf Oda uygulamasının bir değer olduğunu belirtti.

Vatandaşlardan Halit Doğan da güzel bir uygulama oluğunu vurguladı.