Talasgücü Belediyespor 1 Haftalık Aradan Sonra Yeniden Lige Dönüyor

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta yer alan Kayseri'yi temsil eden tek takım olan Talasgücü Belediyespor, bir haftalık aranın ardından sahalara dönüyor.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta yer alan Kayseri'yi temsil eden tek takım olan Talasgücü Belediyespor, bir haftalık aranın ardından sahalara dönüyor.



Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaşması gerektiği Adana Vefa 01spor'un ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galibiyet ile haftayı kapatan Talasgücü Belediyespor, bu hafta ise kendi evinde Mut İdman Yurdu'nu konuk edecek. Mücadele ettiği grupta üst sıraları hedefleyen Sarı-Lacivertli takım oyuncularına verdiği 4 günlük izinin ardından Pazartesi günü yeniden topbaşı yaparak iyi bir çalışma dönemi geçirmişti. Talasgücü Belediyespor Antrenörü Halil Aslan, hedeflerinin ligi üst sıralarda bitirmek olduğunu söyledi. Aslan, "Geldiğimiz nokta itibari ile küme düşme gibi bir sıkıntımız olmadığı gibi şampiyonluk iddiamızda yok. Bizde bu durumu genç oyuncuları kazanmak için kullanıyoruz. Hedefimiz ligi ilk 5 takım arasında tamamlamak" dedi.



Talasgücü Belediyespor ile Mut İdman Yurdu arasında oynanacak olan ligin 18. hafta karşılaşması 17 Şubat Pazar günü Atatürk Spor Komleksi Yan Açık Saha'da saat 14.00'da başlayacak. - KAYSERİ

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