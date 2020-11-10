Taliban'dan, Biden'a "Afganistan konusunda varılan barış anlaşmasına sadık kalma" çağrısı - Son Dakika

Taliban'dan, Biden'a "Afganistan konusunda varılan barış anlaşmasına sadık kalma" çağrısı

10.11.2020 17:47
Taliban'dan, Biden'a

Taliban, ABD'de başkan seçilen Joe Biden'a, Donald Trump yönetimiyle imzalanan Doha barış anlaşmasına sadık kalması çağrısında bulundu.

Taliban, ABD'de başkan seçilen Joe Biden'a, Donald Trump yönetimiyle imzalanan Doha barış anlaşmasına sadık kalması çağrısında bulundu.

Taliban'dan yapılan açıklamada, Doha anlaşmasının, "savaşa son verilmesi ve hem Afganistan hem de ABD için daha iyi bir gelecek açısından mükemmel bir belge olduğu" ifadesi kullanıldı.

Biden'a ve gelecekteki ABD yönetimlerine yönelik, Afganistan'daki Amerikan askerlerinin geri çekilmesinin "ülkelerin ve milletlerin" çıkarına olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Taliban'ın anlaşmaya sadık olduğu kaydedildi.

Barış görüşmelerinin seyri

ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. ABD'nin 2011, 2012 ve 2013'teki girişimleri sonuçsuz kaldı.

Donald Trump'ın, 2017'de ABD başkanı seçilmesinin ardından müzakerelerin başlaması yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Başkan Trump'ın onayını beklediğini açıkladı. Ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump, anlaşmayı erteledi.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Taliban, Doha, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taliban'dan, Biden'a 'Afganistan konusunda varılan barış anlaşmasına sadık kalma' çağrısı - Son Dakika


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