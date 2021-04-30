Tam kapanma yoğunluğu; TEM Otoyolu'ndaki trafik havadan görüntülendi - Son Dakika

Tam kapanma yoğunluğu; TEM Otoyolu'ndaki trafik havadan görüntülendi
30.04.2021 11:57
İSTANBUL'da 17 Mayıs'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamanın ilk gününde İstanbul'da trafikte bazı noktalarda yoğunluk oluştu.
İSTANBUL'da 17 Mayıs'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamanın ilk gününde İstanbul'da trafikte bazı noktalarda yoğunluk oluştu. Yollar daraltılarak oluşturulan polis kontrol noktalarından geçmek isteyen sürücüler kilometrelerce araç kuyrukları oluşturdu. TEM Otoyolu'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Özellikle D-100 ve TEM Karayollarında polis tarafından oluşturulan kontrol noktaları uzun araç kuyruklarına neden oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu yakasında oluşturulan kontrol noktasının arkasında zaman zaman Seyrantepe'ye kadar uzanan kuyruklar oluştu. Avrupa yakasına geçişte de durum aynı oldu. Sürücüler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçebilmek için uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı.
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