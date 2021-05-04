TAM KAPANMADA GÖZLÜKÇÜ TARTIŞMASI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YENİ AÇIKLAMA - Son Dakika

TAM KAPANMADA GÖZLÜKÇÜ TARTIŞMASI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YENİ AÇIKLAMA

04.05.2021 13:48

TAM kapanmada gözlükçülerin faaliyetlerine geçici olarak ara verildi.

TAM kapanmada gözlükçülerin faaliyetlerine geçici olarak ara verildi. İstanbul Gözlükçüler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İlker Ayaz, " Süre çok uzun, görmek insanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Vatandaşlar, görmekle ilgili bir sıkıntı yaşadığında, 17 gün beklenebilecek bir süre değil" dedi. İçişleri Bakanlığı, tam kapanma dönemiyle ilgili "Sıkça Sorulan Sorular" bölümüne yeni sorular ile cevaplarını ekledi. Burada yapılan bilgilendirmede, "Valilikler ve kaymakamlıklar tarafından her ilçede bir nöbetçi optisyenlik müessesenin açık olması sağlanacaktır" denildi.

"BİZ BİR SAĞLIK HİZMETİ YAPIYORUZ"

Tam kapanma dönemi boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında optisyenlik müesseseleri, yani gözlükçülerin faaliyetlerine geçici olarak ara verildi. Gözlükçüler, verdikleri sağlık hizmetinin kesintiye uğramaması için kapanma süresi boyunca çalışmaları gerektiğini dile getirdi.

İstanbul Gözlükçüler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İlker Ayaz, '2020'nin Şubat ayında, ilk pandemi yasakları başladığında biz gözlükçüler olarak ailelerimizi düşünerek, bulaş riski nedeniyle kapatma kararı aldık. Ama bakanlık bizi siz birer sağlık sunucusunuz, önemli olan halk sağlığıdır ve aynı sağlık personelleri, eczaneler gibi çalışmak zorundasınız denildi. Bu genelge ile, Sağlık Bakanlığı Tıbbi cihaz kurumunun yapmış olduğu duyuru ile mağazalarımızı açtık. Evet doğru, biz 5193 sayılı optisyenlik hakkındaki kanunun ilk maddesinde geçtiği gibi, toplumun ve ferdlerin sağlığını korumak üzere, bir sağlık hizmete yapıyoruz. Bu sebeple de biz hizmetlerimize devam ettik ama son süreçte inanılmaz bir kaos yaşandı. Tıbbi cihaz kurumuna bir yazı ile müracaat edildi, kapanma sürecinde ne yapacağımız soruldu. Süre çok uzun, görmek insanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Vatandaşlar, görmekle ilgili bir sıkıntı yaşadığında, 17 gün beklenebilecek bir süre değil" dedi.

'BİR GÖZ HASTASI REÇETESİNİ NEREDEN KARŞILAYACAK?"

Ayaz, yaşanan kafa karıştırıcı durum ile ilgili olarak ise, 'Tıbbi Cihaz Kurumu 28 Nisan tarihli yazıda optisyenlik müessesesi bir tıbbi cihaz satıcısıdır, gözlük, kontakt lens de bir tıbbi cihazdır, hizmetlerine devam edecek diye bir yazı yazıyor. İl sağlık Müdürlüklerine bu yazıyı tebliğ ediyor. Her ne olduysa 24 saat içinde Tıbbi Cihaz Kurumu yeniden bir yazı yayınlıyor ve gözlükçüler kapatılıyor. En büyük tezatta, bütün hastanelerde göz poliklinikleri hizmete devam ediyor. Peki bir göz hastası muayene olduktan sonra aldığı reçeteyi nereden karşılayacak?" ifadelerini kullandı.

"OPTİKÇİLER DE BİR SAĞLIK SEKTÖRÜ"

15 yıldır gözlük kullandığını dile getiren Eczacı Mustafa Özdemir, 'Ben bir gözlük kullanıcısıyım. Astigmatlı olduğum için, gözlüğüm kırıldığı zaman optiklerin kapanacağını da bilmediğim için yediğim yok. Böyle bir durumda evden çıkamam açıkçası. Bu bir hata. Optikçiler ticarethane değil bu da bir sağlık sektörü" dedi. Nöbetçi gözlükçü uygulaması ile ilgili olarak ise Özdemir, 'Nöbetçi sisteminden bahsediliyor. Virüs varken millet toplanacak. Cam gelmeyecek' 15 senedir gözlük kullanıcısıyım, yedeğini alma şansım da yok çünkü çok pahalı. Böyle bir şey başıma gelse, bayramdan sonraya kadar bekleyecek miyim?" şeklinde konuştu.

"GÖZ HASTANESİNE GELDİM AMA MUAYENE OLMADIM"

Bahçelievler'de bir göz hastanesine muayene olmak üzere gelen ancak gözlükçülerin kapalı olması nedeniyle muayenesini ertelediğini ifade eden Şenol Toker, 'Ya insan gözlüğünü takamazsa, önünü göremezse' Bunların biran önce açılmasında fayda var. Bunu yetkililerden istirham ediyorum. Bir taraftan koronavirüsü defedelim diyoruz. Öbür taraftan her ilçede bir gözlükçü olursa, hastalığa davetiye çıkaracağız. Ben optikçi değilim, bu işin ticaretini yapmıyorum. Açık olsa ne olur? Ne zararı var?. Ben şu an göz hastanesine geldim fakat optik kapalı olduğu için muayene de olmadım" diye konuştu. Bazı evrak işlerini halletmek üzere dükkanına uğrayan bir gözlükçü ise, "Gözlüğü kırılan çocuklar özellikle, gözlüksüz yapamıyorsa ve yüksek bir numara kullanıyorsa ne yapacak? Ne kullanacak? Göz hastaneleri açık ama gözlükçüler kapalı. Burada da bir mantık dışı olay var" şeklinde konuştu

"HER İLÇEDE BİR NÖBETÇİ OPTİSYENLİK MÜESSESENİN AÇIK OLMASI SAĞLANACAKTIR"

Bu arada gözlükçüler ile tartışmalar sürerken İçişleri Bakanlığı, tam kapanma dönemiyle ilgili "Sıkça Sorulan Sorular" bölümüne yeni sorular ile cevaplarını ekledi.

Bakanlığın yanıtladığı soru ve cevaplar şöyle:

-Optisyenlik müesseseleri kısıtlamalara tabi mi?

Tam kapanma dönemi boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında optisyenlik (gözlükçüler)müesseselerinin faaliyetlerine geçici olarak ara vermeleri gerekmektedir.

Öte yandan göz hekimleri tarafından düzenlenen reçetelerin geçerlilik süresinin 10 gün olması ve tam kapanma süresi içerisinde gözlükleri zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması amacıyla Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından her ilçede bir nöbetçi optisyenlik müessesenin açık olması sağlanacaktır. Nöbetçi optisyenlik müessesesinin çalışanları;Valilik/Kaymakamlık nöbet listesiyle birlikte 'çalışma izni görev belgesiö formunu manuel düzenlemek ve denetim faaliyetleri sırasında kolluk kuvvetlerine ibraz etmek ile ikametle iş yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacaklardır"

TAM KAPANMADA GÖZLÜKÇÜ TARTIŞMASI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YENİ AÇIKLAMA
TAM KAPANMADA GÖZLÜKÇÜ TARTIŞMASI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YENİ AÇIKLAMA
TAM KAPANMADA GÖZLÜKÇÜ TARTIŞMASI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YENİ AÇIKLAMA
TAM KAPANMADA GÖZLÜKÇÜ TARTIŞMASI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YENİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAM KAPANMADA GÖZLÜKÇÜ TARTIŞMASI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YENİ AÇIKLAMA - Son Dakika


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