Son dakika haber... Şehitlikte hüzün dolu Arife Günü - Son Dakika

Şehitlikte hüzün dolu Arife Günü

Tam kapanmadan muaf tutulan şehit aileleri çocuklarının mezarlarını ziyaret edip dualar ettiler

GAZİANTEP - Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanmada kararından Arafe ve Ramazan Bayramı için muaf tutulan şehit aileleri şehitliklere gelerek çocuklarını ziyaret ettiler.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle arefe günü ve bayramın birinci günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, sabahın erken saatlerden itibaren Gaziantep Asri Mezarlıkta bulunan şehitliğe gelerek mezar ziyareti gerçekleştirdiler.

Hüzün dolu anların yaşandığı mezarlıkta aileler şehitleri için kuran-ı kerim okuyarak dualar ettiler.

Yaşadıkları duygu dolu anları anlatmakta zorluk çeken aileler kendilerinin yasaktan muaf tutulduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ettiler.