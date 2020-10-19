Tamer Tuna: "İkinci golü bulamadık" - Son Dakika

Tamer Tuna: "İkinci golü bulamadık"

19.10.2020 00:58
Tamer Tuna:

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, ikinci golü bulamadıklarını ve sahadan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, ikinci golü bulamadıklarını ve sahadan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 5. Haftasında FT Antalyaspor, sahasında ağırladığı, Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tamer Tuna, sahaya kazanma odaklı çıktıklarını ve maçın başında golü de bulduklarını söyledi. Golün ardından oyunu tutup, kontrol ettiklerini dile getiren Tuna, "İkinci golü atacak pozisyonlara girdik. İkinci golü bulamadık. Rakibin eksik olduğu anlarda tecrübemizi sahaya yansıtmamız gerekiyordu. İkinci yarı oyunun başında da kontrol bizdeydi. Pozisyon vermediğimiz bir maçta duran toptan tartışılır bir gol yedik. Maç 1-1 bitti" diye konuştu.

"Bahanesi olamaz"

İyi oynadıkları ve kazanma arzularının en yüksek olduğu seviyede rakip takımların yedek kulübelerinden müdahaleler olduğunu kaydeden Tamer Tuna, "Oyunda gerilmeler oldu. Tabii ki puan kaybetmemizin arkasına buna sığınmıyorum. Bu durumu oyun dışında tutuyorum. Kulübedekilerden hakeme, oyunculara sahada herkese karşı bir tepki var. Bahanesi olamaz. Avrupa'da kulübeden kafayı çıkaramazsınız, bunun kontrolünü UEFA yapıyor. TFF'den yaptırımlar ve cezalar verilmesini bekliyoruz. Kazanamaya alışkın bir takımız. Kazanarak ayrılmak istedik. 1-0 yakaladık, 2'yi atacak pozisyonlarımız vardı. Bizde 10 kişiyken beraberliği yakaladığımız maçlar oldu, rakipte yaptığınız bir hatada golü buldu ve bedelini ödedik. Maalesef 3 puanı alamadık, maçı 1 puanla kapattık" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Antalyaspor, Tamer Tuna, Gaziantep, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tamer Tuna: 'İkinci golü bulamadık' - Son Dakika Spor

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