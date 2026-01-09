Tammy Abraham, Eşinin Rahatsızlığı Nedeniyle Kamptan Ayrıldı

Beşiktaş, İngiliz futbolcusu Tammy Abraham'ın "eşinin rahatsızlığından dolayı teknik heyetten izin alarak" kamptan ayrıldığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında "Futbolcumuz Tammy Abraham, eşinin rahatsızlığından dolayı teknik heyetimizden izin alarak İstanbul'a dönmüştür." denildi.
