TANAP yıllık 1,5 milyar doları aşkın taşıma geliri sağlayacak - Son Dakika

TANAP yıllık 1,5 milyar doları aşkın taşıma geliri sağlayacak

14.01.2021 12:29
TANAP yıllık 1,5 milyar doları aşkın taşıma geliri sağlayacak, System.String[]

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Genel Müdürü Saltuk Düzyol, projenin normal bütçesinden yüzde 45 daha düşük maliyetle hayata geçirildiğini belirterek, "Projede 2022 yılı gibi tam kapasiteye ulaştığımızda yıllık taşıma gelirimiz 1,5 milyar doları aşacak.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Genel Müdürü Saltuk Düzyol, projenin normal bütçesinden yüzde 45 daha düşük maliyetle hayata geçirildiğini belirterek, "Projede 2022 yılı gibi tam kapasiteye ulaştığımızda yıllık taşıma gelirimiz 1,5 milyar doları aşacak."dedi.

Düzyol, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği basın toplantısında projeye ilişkin bilgileri paylaştı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yaklaşık 40 milyar dolarlık bir değer zinciri olan Güney Gaz Koridoru'nun 1850 kilometrelik kısmını oluşturan TANAP'ta 30 Haziran 2018'de ticari gaz teslimatının başladığını anımsatan Düzyol, TANAP'ın yaklaşık 2,5 yıldır işletmede olduğunu ifade etti.

Düzyol, proje anlaşmaları çerçevesinde ilk yıl için 2 milyar metreküp gaz taşınmaya başlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sonrasında 4 milyar metreküpe çıktık ve 30 Haziran 2020'de 6 milyar metreküplük plato dönemine ulaşıldı. 2020 yıl sonu itibarıyla ise BOTAŞ'ın TANAP'tan aldığı gaz miktarı 8,4 milyar metreküpe ulaştı. 30 Haziran 2020'den 30 Haziran 2021'e kadar vereceğimiz toplam gaz miktarı 6 milyar metreküpe ulaşacak. Böylece, 30 Haziran 2021 itibarıyla TANAP'tan Türkiye'ye gelen toplam gaz miktarı 12 milyar metreküpe yükselecek. 15 yıllık bir gaz transit anlaşmamız var taraflarla. Bu yıldan itibaren yıllık taşınacak gaz miktarı 6 milyar metreküp olarak devam edecek ama Türkiye Cumhuriyeti'nin TANAP'a tanıdığı işletmecilik imtiyazı 49 yıllık. Azerbaycan'da ya da başka kaynak ülkelerde ilave gaz üretimi olması halinde, bu boru hattı sistemini 49 yıl boyunca işletme hakkına sahibiz."

TANAP, Azerbaycan gazını Avrupa'ya ulaştırıyor

Düzyol, TANAP'ın 26 Kasım 2019'da Avrupa'ya gaz taşımaya hazır hale geldiğini fakat Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TAP) tamamlanmasını beklediklerini anlattı. TAP'ta 31 Aralık 2020'de ticari gaz akışının başladığını anımsatan Düzyol, bu tarihten itibaren Avrupa'ya 10,9 milyon metreküp gaz taşındığını ifade etti.

TANAP'ın normal bütçesinden yaklaşık yüzde 45 düşük bir yatırım maliyetiyle gerçekleştirildiğini aktaran Düzyol, şöyle devam etti:

"Projede 2022 yılı gibi tam kapasiteye ulaştığımızda yıllık taşıma gelirimiz 1,5 milyar doları aşacak. Ortaklarımıza, hisseleri oranında da taşıma gelirinden temettü olarak ciddi miktarda nakit akışı olacak. Yatırımcı şapkasıyla baktığımızda, bu BOTAŞ ve diğer yatırımcı ortaklar için ciddi bir gelir anlamına geliyor. Tabii ki maliyetlerimiz ve kullandığımız krediler var. Onların geriye dönüşü de sağlandıktan sonra bu gelir ortaklarımıza temettü olarak dönecek."

Kapasite 31 milyar metreküpe çıkarılabilir

Düzyol, TANAP'ın yıllık gaz taşıma kapasitesinin 16 milyar metreküp olduğunu fakat ilave yatırımlarla bu kapasitenin 31 milyar metreküpe kadar çıkarılabileceğini söyledi.

Şu anda TANAP'ın halka arzına ilişkin bir gündemleri olmadığını anlatan Düzyol, "Bu ortaklarımızın görüşmeleri sonucunda verilecek bir karar ama halka arz olmaması için bir neden yok, olabilir." dedi.

TANAP'ın ortakları arasında Azerbaycan'dan Güney Gaz Koridoru Şirketi-SGC'nin yüzde 51, SOCAR Turkey Enerji AŞ'nin yüzde 7, BOTAŞ'ın yüzde 30 ve BP Pipelines (TANAP) Limited şirketinin yüzde 12 olmak üzere hisseleri bulunuyor.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, Azerbaycan, Türkiye, Haziran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TANAP yıllık 1,5 milyar doları aşkın taşıma geliri sağlayacak - Son Dakika Ekonomi


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