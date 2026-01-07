Tang Hanedanlığı\'na Ait Mezar Keşfi

Xİ'AN, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde yürütülen kazı çalışmalarında arkeologlar Tang Hanedanlığı dönemine (618-907) ait bir mezar keşfetti.
Shaanxi Arkeoloji Akademisi'nin salı günü yaptığı açıklamaya göre, mezardan seramik, altın, gümüş ve bronz eserlerden oluşan bir koleksiyon çıkarıldı.
