Tanıtım ve tercih günlerinde ADÜ'ye yoğun ilgi - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Basın ve Halkla İlişkiler personeli Aydın'da açılışı gerçekleştirilen Unilook Türkiye Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri'ne katılarak geleceğine yön vermek isteyen gençlerle deneyimlerini paylaştı.



Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor ve Kültür Salonu'nda organize edilen, 30 üniversitenin tanıtım temsilcilerinin öğrencilerle bir araya geldiği Tanıtım ve Tercih Günleri etkinliğine, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Genel Sekreter Baki Aslantaş, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gülfidan Kendirlioğlu, lise öğrencileri ve velileri katıldı.



Aydın genelindeki tüm ortaöğretim kurumlarının 11. ve 12. Sınıf öğrencilerinin ağırlandığı fuarda, ADÜ tanıtım temsilcileri, öğrencilerin tercihlerini etkileyecek birçok soruya yanıt verdi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi standına yoğun ilginin gözlemlendiği etkinlikte, öğrenciler okumak istedikleri bölümler ve ADÜ'de üniversite hayatı hakkında merak ettiklerini en yetkili ağızlardan öğrenme fırsatı buldular.



Bu tür etkinliklerin üniversite tercihine karar verme aşamasındaki öğrenci için çok önemli olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Rektör Aldemir "Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin her geçen gün artan bir başarı grafiği var. Öğrencilerimize sağlanan olanakların yanı sıra, yol gösterici, yönlendirici misyonumuzla, Üniversite tercih aşamasında olan birçok gencimize doğru ve bilinçli bir eğitim tercihi sunmayı amaçlıyoruz. Bu tür etkinlikler bu açıdan önem taşıyor. Fuara katılım ve üniversitemize gösterilen ilgi bizi çok mutlu etti" diyerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.



Unilook Türkiye Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Fuarı, 27 Aralık 2019 Cuma günü saat 17.00'ye kadar ziyaret edilebilecek. - AYDIN