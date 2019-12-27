Tanıtım ve tercih günlerinde ADÜ'ye yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tanıtım ve tercih günlerinde ADÜ'ye yoğun ilgi - Son Dakika

Tanıtım ve tercih günlerinde ADÜ'ye yoğun ilgi

6 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Basın ve Halkla İlişkiler personeli Aydın'da açılışı gerçekleştirilen Unilook Türkiye Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri'ne katılarak geleceğine yön vermek isteyen gençlerle deneyimlerini paylaştı.

Tanıtım ve tercih günlerinde ADÜ'ye yoğun ilgi, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Basın ve Halkla İlişkiler personeli Aydın'da açılışı gerçekleştirilen Unilook Türkiye Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri'ne katılarak geleceğine yön vermek isteyen gençlerle deneyimlerini paylaştı.


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor ve Kültür Salonu'nda organize edilen, 30 üniversitenin tanıtım temsilcilerinin öğrencilerle bir araya geldiği Tanıtım ve Tercih Günleri etkinliğine, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Genel Sekreter Baki Aslantaş, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gülfidan Kendirlioğlu, lise öğrencileri ve velileri katıldı.


Aydın genelindeki tüm ortaöğretim kurumlarının 11. ve 12. Sınıf öğrencilerinin ağırlandığı fuarda, ADÜ tanıtım temsilcileri, öğrencilerin tercihlerini etkileyecek birçok soruya yanıt verdi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi standına yoğun ilginin gözlemlendiği etkinlikte, öğrenciler okumak istedikleri bölümler ve ADÜ'de üniversite hayatı hakkında merak ettiklerini en yetkili ağızlardan öğrenme fırsatı buldular.


Bu tür etkinliklerin üniversite tercihine karar verme aşamasındaki öğrenci için çok önemli olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Rektör Aldemir "Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin her geçen gün artan bir başarı grafiği var. Öğrencilerimize sağlanan olanakların yanı sıra, yol gösterici, yönlendirici misyonumuzla, Üniversite tercih aşamasında olan birçok gencimize doğru ve bilinçli bir eğitim tercihi sunmayı amaçlıyoruz. Bu tür etkinlikler bu açıdan önem taşıyor. Fuara katılım ve üniversitemize gösterilen ilgi bizi çok mutlu etti" diyerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.


Unilook Türkiye Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Fuarı, 27 Aralık 2019 Cuma günü saat 17.00'ye kadar ziyaret edilebilecek. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Adnan, Menderes, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan biri duruşmaya katılıp ifade verdi
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı Son dakika: İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

Son Dakika Haberleri
13:16 flaş//5 - Son Dakika
13:16 Geminin kıyıya çarpma anı - Son Dakika
13:16 Manisa'daki fırtınada çatının uçtuğu anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
13:16 Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
13:15 flaş//5 - Son Dakika
13:12 Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Son Dakika
12:40 Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 13:19:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tanıtım ve tercih günlerinde ADÜ'ye yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]