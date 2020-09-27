- "Tanyeli Roket Takımı" Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

- "Tanyeli Roket Takımı" Türkiye birincisi oldu

- "Tanyeli Roket Takımı" Türkiye birincisi oldu Samsun Üniversitesi öğrencilerinden büyük başarı Samsun Üniversitesi öğrencilerinin yer aldığı Tanyeli Roket Takımı TEKNOFEST 2020'de Türkiye birincisi oldu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2020 kapsamında Gaziantep'te düzenlenen...

- "Tanyeli Roket Takımı" Türkiye birincisi oldu

Samsun Üniversitesi öğrencilerinden büyük başarı

Samsun Üniversitesi öğrencilerinin yer aldığı Tanyeli Roket Takımı TEKNOFEST 2020'de Türkiye birincisi oldu

SAMSUN - Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2020 kapsamında Gaziantep'te düzenlenen Roket Yarışmalarında 1500 metre alçak irtifa kategorisinde Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin yer aldığı "Tanyeli Roket Takımı" Türkiye birincisi olarak ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, 'Milli Teknoloji Hamlesi' sloganı ile yola çıkan ve bu yıl finalleri Gaziantep'te düzenlenen dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali, Türkiye'nin ise en büyük teknoloji festivali, TEKNOFEST 2020'de Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Atakum Gençlik Merkezinin desteklediği "Tanyeli Roket Takımı" 1500 metre alçak irtifa kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Tanyeli Roket Takımı'nın Türkiye birincisi olmasından dolayı büyük bir gurur duyduklarını ifade eden Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Savunma sanayine dönük çalışmalarda bu, Samsun Üniversitesi olarak yaşadığımız ilk başarı değil. TEKNOFEST'in ilk defa yapıldığı 2018 yılında da Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümünün geliştirdiği Kızılırmak ve Yeşilırmak roketleri 30 grubun yarıştığı kategoride Türkiye ikinciliği ödülünü alarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Üniversitelerarası Roket Mühendisliği Yarışması'nda -Türkiye'den katılımı kabul edilen tek takım olarak- Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan Samsun Roket Takımı 'En İyi Takım Ruhu Ödülü'ne layık görülmüştü. ve nihayetinde öğrencilerimizin TEKNOFEST 2020'de aldığı bu birincilik ödülü, sahada öğrencilerimizi yönlendirecek doğru adımlar attığımızın nitelikli bir eğitim verdiğimizin birer göstergesidir, mükafatıdır. Üniversite olarak savunma sanayiinde, havacılık ve uzay alanında dünyanın önemli merkezlerinden biri olmak için çalışıyoruz. Havacılık ve uzay sanayisiyle ilgili imalat, üretim ve yazılım mühendisliğini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu bakımdan Tanyeli Roket Takımı'nın bu başarısı doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. İlerleyen dönemde öğrencilerimizin başarılarını daha nice ödüllerle taçlandıracaklarına inancım tamdır. TEKNOFEST 2020'de 1500 metre alçak irtifa kategorisinde birinci olarak ödülünü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Tanyeli Roket Takımımızı tüm kalbimle tebrik ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum" dedi.

Tanyeli Tanyeli Roket Takımı Takım Kaptanı Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Recep Karaer ise bu başarının kendilerini çok onurlandırdığını, geleceğe daha büyük bir azimle çalışma gayreti ile hazırlanma hissiyatını kendilerine kazandırdığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat ödülü tarafımıza takdim etmesi ülkemizin yarınları için daha çok çalışmamız gerektiği hususundaki inancımızı pekiştirdi, TEKNOFEST'i düzenleyen T3 Vakfı'na, destekleyen tüm kurumlara ve elbette bizi yetiştiren değerli öğretim üyesi hocalarımıza teşekkürü borç biliyoruz" diye konuştu.

- Tanyeli Roket Takımı Türkiye birincisi oldu
- Tanyeli Roket Takımı Türkiye birincisi oldu
- Tanyeli Roket Takımı Türkiye birincisi oldu
- Tanyeli Roket Takımı Türkiye birincisi oldu

Türkiye, Tanyeli, Roket, Uzay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 15:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - 'Tanyeli Roket Takımı' Türkiye birincisi oldu - Son Dakika


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