Tanzanya ile Kenya sınırında bulunan park, yaklaşık 15 bin kilometrekarelik alana sahip.

Yarışmaya Bostvana'dan Orta Kalahari Milli Parkı, Namibya 'dan Etosha Milli Parkı, Uganda'dan Kidepo Vadisi Milli Parkı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Kruger Milli Parkı ve Kenya 'dan Maasai Mara Ulusal Koruma Alanı ve Milli Parkı katıldı.

Tanzanya 'da bulunan Serengeti Milli Parkı, "2020 Dünya Seyahat Ödülleri" oylamasında Afrika 'nın en iyi milli parkı ödülüne layık görüldü.

Son Dakika › Kültür Sanat › Tanzanya'daki Serengeti 'Afrika'nın en iyi milli parkı' seçildi - Son Dakika

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