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TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı - Son Dakika

TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı

10.06.2021 17:46

Mersin polisinin, bir eve düzenlediği operasyonda 1 milyon 149 bin 756 adet orijinal mükerrer kullanılma amaçlı TAPDK bandrolü ele geçirildi. Türkiye rekoru olduğu açıklanan yakalama sonucunda devlet yaklaşık 80 milyon liralık vergi kaybından kurtarıldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, geçmiş tarihlerde piyasaya sürülen tütün ve makoronların bandrollerinin kimyasal çözeltilerle sökülerek veya bandrollere zarar vermeden kesilerek tekrardan piyasaya yeni sürülecek tütün ve makaronlarda kullanılacağını, böylelikle devletin büyük vergi zararına uğrayacağı yönünde bilgi geldi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, uzun süre yaptığı fiziki takip sonucunda bahse konu bondrollerin merkez Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını tespit etti.

TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı

BİRÇOK MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, M.Ç. isimli şahsı gözaltına alırken, evde yaptığı aramada 1 milyon 149 bin 756 adet orijinal mükerrer kullanılma amaçlı tütün ve makaron TAPDK bandrolü, bandrollerin ambalajlarından sökülmesinde ve başka ambalajlara mükerrek olarak takılmasında kullanılan çeşitli miktarda etiket sökücü kimyasal sprey ve yağlı kağıtlar, 2 tabanca ile 1 şarjör ele geçirildi.

TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı

DEVLET 80 MİLYON LİRALIK ZARARDAN KURTULDU

Yapılan incelemelerde TAPDK bandrollerinin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon olduğu görülürken, bu bandrollerin tekrar tütün ve makaronlarda kullanılması halinde devletin vergi kaybının yaklaşık 80 milyon olacağı belirtildi. Ayrıca yakalanan bandrollerinin Türkiye rekoru bir yakalama olduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı

Türkiye, Mersin, Vergi, TAPDK, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı - Son Dakika Ekonomi


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