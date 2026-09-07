Tapınağa ulaşmak için 5 kilometre boyunca yerde yuvarlandı

Hindistan'da gerçekleştirilen sıra dışı bir dini ritüel dikkat çekti. Bir Hindu, kutsal kabul edilen bölgedeki yaklaşık 5 kilometrelik güzergâhı bedenini yere bırakarak ve yuvarlanarak tamamlamak için yola çıktı.

YOL BOYUNCA YUVARLANARAK İLERLEDİ

Adam, asfalt yol üzerinde metrelerce yuvarlanarak ilerlerken beraberindeki kalabalık da yolculuk boyunca kendisine eşlik etti.

Ritüelin en dikkat çeken bölümü ise adamın yaralanmasını engellemek için alınan önlem oldu. Yanındaki kişiler, büyük sünger ve minderleri sırayla önüne yerleştirerek doğrudan sert zemine temas etmesini önlemeye çalıştı. Adam bir minderin sonuna ulaştığında diğer minder hemen önüne taşındı ve yolculuk bu şekilde devam etti.

Bazı kişiler ise ritüel boyunca dans ederek ve hareketli şekilde ilerleyerek adama eşlik etti.

HİNDUİZMDEKİ “PARİKRAMA” GELENEĞİ

Hinduizmde “parikrama” veya “pradakshina” olarak bilinen gelenekte, kutsal kabul edilen bir alanın çevresinde belirli bir güzergâh takip ediliyor. Chitrakoot'taki Kamadgiri çevresindeki en bilinen rotalardan biri yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda. Bazı adanmışlar bu tür dini yolculukları daha zorlu yöntemlerle de gerçekleştirebiliyor.

Geçmişte Kamadgiri'deki yaklaşık 5 kilometrelik güzergâhta adanmışların yere uzanarak yuvarlandığı “Shayana Pradakshinam” ritüelinin gerçekleştirildiği de Hint basınına yansımıştı.