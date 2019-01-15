Son Dakika Haberleri: Tapularına 12 Yıl Sonra Kavuştular

Tapularına 12 Yıl Sonra Kavuştular

15 dakika önce

ANKARA(AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 12 yıldır iskansız durumda bulunan Yeni Boyut Konutları sakinleri tapularına kavuştu.

Tapularına 12 Yıl Sonra Kavuştular, System.String[]
ANKARA(AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 12 yıldır iskansız durumda bulunan Yeni Boyut Konutları sakinleri tapularına kavuştu.

Sinan Bengier Tiyatro Salonu'nda düzenlenen tapu teslim töreninde 188 konut sakinine tapuları Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar tarafından verildi.

Yaşar, törende yaptığı konuşmada, tapularını alan vatandaşlara hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Eşitlik ve yurttaşlık bilincine göre hareket ettiklerini aktaran Yaşar, "Yenimahalle'de hiçbir vatandaşımızın siyasi görüşüne, mezhebine, ırkına bakmadan, her ilçe sakinin görüşüne saygı duyarak bütün mahallelerimize eşit hizmet götürdük. Göreve geldiğim günden beri sizlerin huzuru ve mutluluğu için çalışıyorum. Bugün sizlerin mutluluğuna ortak olmaktan onur duydum." diye konuştu.

Tapularını alan vatandaşlar ise Başkan Yaşar'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:03 Kaynak: AA

Ankara, Yenimahalle, Güncel
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