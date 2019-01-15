Tapularına 12 Yıl Sonra Kavuştular

ANKARA(AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 12 yıldır iskansız durumda bulunan Yeni Boyut Konutları sakinleri tapularına kavuştu.

ANKARA(AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 12 yıldır iskansız durumda bulunan Yeni Boyut Konutları sakinleri tapularına kavuştu.



Sinan Bengier Tiyatro Salonu'nda düzenlenen tapu teslim töreninde 188 konut sakinine tapuları Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar tarafından verildi.



Yaşar, törende yaptığı konuşmada, tapularını alan vatandaşlara hayırlı olsun temennisinde bulundu.



Eşitlik ve yurttaşlık bilincine göre hareket ettiklerini aktaran Yaşar, "Yenimahalle'de hiçbir vatandaşımızın siyasi görüşüne, mezhebine, ırkına bakmadan, her ilçe sakinin görüşüne saygı duyarak bütün mahallelerimize eşit hizmet götürdük. Göreve geldiğim günden beri sizlerin huzuru ve mutluluğu için çalışıyorum. Bugün sizlerin mutluluğuna ortak olmaktan onur duydum." diye konuştu.



Tapularını alan vatandaşlar ise Başkan Yaşar'a teşekkür etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ankara'da Su Fiyatlarına Yüzde 30'luk İndirim Yapıldı

Kar Kalınlığının 3 Metreye Ulaştığı Tunceli Ovacık'ta, Binalar Görünmez Hale Geldi

Erdoğan, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'la Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in Annesi Hayatını Kaybetti